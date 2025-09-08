Congo-Kinshasa: Reprise du trafic aérien à l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic aérien a repris dimanche 7 septembre à l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, après une fermeture temporaire depuis le 30 août.

Cette fermeture avait pour but d'accélérer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la piste d'atterrissage afin de garantir la sécurité et l'efficacité du trafic aérien. Ces travaux avaient démarré en septembre 2024.

Le commandant de la Régie des voies aériennes (RVA) au Kasaï-Oriental, Romain Tshinyama, a indiqué que la bonne réfection de la piste a permis l'atterrissage des avions dès la réouverture.

Des avions ont atterri dimanche à Bipemba, marquant ainsi la reprise normale des vols dans cet aéroport de la région.

