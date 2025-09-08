Congo-Kinshasa: Au pays, l'artiste Shako Babutwa chante «Solution» pour dénoncer la situation dans l'Est

Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire se dégrade avec la reprise des combats entre l'armée congolaise, alliée aux milices wazalendo, et le mouvement politico-militaire AFC-M23. Au milieu de cette crise, une chanson pour la paix rencontre un immense succès à Goma et Bukavu, deux grandes villes sous contrôle des rebelles.

L'auteur de ce titre n'est autre que Master B Shako, de son vrai nom Shako Babutwa. Connu pour ses chansons éducatives et engagées, il s'est imposé comme l'une des voix les plus influentes de la région. On lui doit plusieurs morceaux populaires tels que « Ma...Tumbu, Makuta, Bakupe » ou encore « Bazimu ina nipanda ». En 2021, il avait marqué les esprits avec « Béton », une chanson en Kiswahili dénonçant un ingénieur incapable de construire correctement une maison confiée.

Sortie le 13 août 2025, « Solution », cartonne déjà dans l'est du pays. Dans ce morceau, l'artiste exhorte les belligérants à dépasser leurs intérêts personnels et à mettre en avant ceux de la population, première victime des affrontements.

« Quand il y a la guerre, on se bat entre nous. Mais à chaque problème, il existe une solution. La situation que nous vivons ici, chez nous, est de plus en plus choquante, car la population souffre. Si les politiciens se mettent ensemble, ils peuvent trouver une solution », plaide-t-il.

« Les politiciens utilisent les armes, mais nous, les artistes, pouvons utiliser notre bouche »

Pour Master B Shako, les artistes ont un rôle à jouer avec leur voix, parce qu'ils sont capables de ramener les belligérants à la raison. « Cela fait des années que ces problèmes persistent. Les politiciens utilisent les armes, mais nous, les artistes, pouvons utiliser notre bouche, notre talent, notre musique pour montrer que nous sommes fatigués de ce qui se passe à l'est du pays. Ça peut donner quelque chose, parce que je sais bien le pouvoir de la musique ».

Cet appel intervient alors que Kinshasa et les rebelles sont toujours en négociation à Doha. Pour autant, les combats se poursuivent dans les provinces au nord et au Sud-Kivu.