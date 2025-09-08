Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi engagé pour une transparence renforcée dans le secteur privé !

Appel à la grande responsabilité et à une coordination efficace des stratégies. Orientations claires dans la conduite de la politique sectorielle. Engagements renouvelés face aux défis prioritaires et aux attentes des congolais. A la Cité de l'Union Africaine, le Président Félix Tshisekedi s'est entretenu concomitamment avec le Président national de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Robert Malumba, et le Directeur général de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), Miguel Kashal.

Les discussions ont principalement tourné autour des réformes législatives en cours dans le secteur privé. « Le premier point était l'application de la loi sur la sous-traitance. Le Président de la République voulait savoir si effectivement les opérateurs économiques qui ont investi dans ce secteur répondent favorablement au respect de ce texte », a déclaré le Président national de la FEC.

A ce sujet, le DG de l'ARSP a annoncé qu'un contrôle sera bientôt lancé à travers tout le pays : « conformément à la loi qui nous régit, nous avons l'obligation de savoir comment les entreprises signent des contrats et comment les marchés sont attribués ». Ce sera la toute première fois que l'ARSP fera ce contrôle avec la FEC, dans une commission mixte paritaire. M. Kashal a rassuré que « tout se fera dans les normes et dans le respect du climat des affaires ».

Par ailleurs, la « Loi sur le contenu local », validée le 6 juin dernier en Conseil des ministres, a été évoquée. « Le Président de la République voulait savoir là où nous en sommes parce que la promulgation de cette loi ne va pas tarder », a indiqué le Président national de la FEC. Ce projet vise notamment à favoriser une plus grande participation des nationaux dans tous les secteurs économiques majeurs. « C'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays que cette loi va exister pour l'intérêt supérieur de la nation », s'est réjoui le DG de l'ARSP.

Le dernier sujet de cette audience était relatif aux difficultés que les opérateurs économiques connaissent en ce moment. « Certains signent des contrats avec l'État congolais mais ces derniers ne sont pas respectés. Ces entreprises souscrivent des garanties bancaires mais les paiements n'arrivent pas », a déploré M. Malumba. « C'est ainsi qu'on était venu auprès du premier citoyen congolais afin que l'Etat aussi fasse sa part », a-t-il rajouté.

La FEC est une organisation qui regroupe les entreprises en République Démocratique du Congo (RDC) pour défendre leurs intérêts économiques et promouvoir le développement des affaires. Pour sa part, l'ARSP a pour mission de contrôler, réguler et promouvoir la sous-traitance dans les secteurs public et privé, en veillant à la conformité des contrats et au respect des droits entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Elle facilite aussi le développement des partenariats locaux pour stimuler l'économie nationale.