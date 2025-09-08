Congo-Kinshasa: Pour avoir rejeté un contrat - Deborah Djema destituée de sa couronne de la Miss Universe RDC 2025

Déborah Djema ne représentera plus la République démocratique du Congo (RDC) à la grande finale de la compétition internationale de la Miss universe Monde qui aura lieu en novembre prochain en Thaïlande. Cette congolaise de la diaspora a été destituée de sa couronne de »Miss Universe RDC", douze (12) jours après son élection à Kinshasa où elle a été consacrée en battant plus de 20 candidates à ce concours organisé à Kinshasa. La décision a été prise et rendue publique par le comité organisateur de ladite compétition nationale de beauté.

« L'organisation Miss Universe RD-Congo annonce officiellement, par la présente, qu'avec effet immédiat, la destitution de Mme Déborah Djema. La Miss Universe RDCONGO 2025 n'est plus autorisée à détenir ou à revendiquer un statut, des droits ou une affiliation liés audit titre, sous quelque forme ou capacité que ce soit », a-t-on lu dans le communiqué signé Anado Kabika, organisatrice.

« Cette décision a été prise en raison que Mme Déborah Djema n'a pas voulu signer le contrat qu'elle juge inapproprié. Malheureusement, Miss Universe RDC se conforme aux règles de Miss Universe Organisation », a ajouté le document.

Selon la source, ce contrat ne peut pas se faire sur mesure du désir de la Miss ou par rapport aux besoins de la Miss et cela risque de nous faire invalider dans la compétition internationale pour ce comportement.

Ainsi, l'organisation, a-t-elle insisté, considère cette conduite inacceptable et exerce son droit de révoquer son titre sans préavis.

Donc, « Il est strictement interdit à Mme Déborah Djema de faire toute référence directe ou indirecte, à son ancien titre ou à son entreprise et même ses filiales. Elle est également tenue de supprimer tout contenu connexe, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos ou tout média présentant la couronne, l'écharpe, le logo ou tout symbole officiel de l'organisation, ainsi que le contenu présentant des apparitions aux côtés d'autres artistes affiliés ou titulaires de titres. Cette procédure doit être effectuée sur toutes les plateformes de médias sociaux dans les 48 heures suivant ladite décision ».

Dans le communiqué, le comité Miss Universe RDC 2025 a appelé l'ancienne Miss à obtempérer sans aucune forme de procédure à cette décision qui entre en vigueur à la date de son émission. « En cas du non-respect du délai spécifié, il sera appliqué des droits de propriété intellectuelle, y compris des redevances pour utilisation non autorisée. Et l'organisation se réserve le droit d'intenter une action en justice sans préavis», a conclu le document.

Il sied de noter que Deborah Djemba a été proclamée et consacrée »Miss Universe RDC » 2025 lors de la soirée organisée le 22 août dernier au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa.