Afrique: Mondial 2026 - RDC-Sénégal, un match de vie ou de mort ce mardi au stade des Martyrs !

Les Léopards de la République Démocratique du Congo croisent les Lions de la Teranga du Sénégal ce mardi 9 septembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, pour un match de vie ou de mort, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

A trois journées de la fin de cette campagne, les deux équipes occupent les deux premières places du groupe B avec seulement un écart d'un point. La RDC vient en tête avec 16 points, tandis que le Sénégal en deuxième position avec 15 points. L'équipe qui sortira vainqueur dans ce duel des fauves pourrait filer directement vers la Coupe du monde.

Pour préparer cette rencontre, les Léopards sont arrivés vendredi à Kinshasa, en provenance de Juba, au Soudan du Sud, où ils ont joué et battu les Bright Stars 4-1, le vendredi 5 septembre, pour le compte de la 7ème journée de cette campagne. Les buts des Léopards ont été respectivement inscrits par Cédric Bakambu qui a signé un doublé (14ème, 36ème), Nathanaël Mbuku (45+1) et Yoane Wissa (57ème). A la mi-temps, les Léopards menaient déjà par un score de 3-0. Le but de Wissa est intervenu après la pause, avant que les locaux ne réduisent le score par Majak (68ème).

Par cette victoire, la RDC consolide sa place de leader au classement avec désormais 16 points, peu importe l'issue du match Sénégal -Soudan prévu à partir de 19h à Dakar. Mais, le grand défi sera le match de mardi 9 septembre prochain contre le Sénégal au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

Le Sénégal de son côté a battu le Soudan 2-0, le même vendredi 5 septembre, à Dkar. Les Lions de la Teranga ont rapidement concrétisé leur domination : Kalidou Koulibaly a profité d'une sortie manquée du gardien soudanais Mohamed Alnour pour ouvrir le score (13'). Juste avant la pause, Pape Matar Sarr a doublé la mise d'un superbe enchaînement technique dans la surface (42').

En seconde période, le Sénégal a touché la transversale mais a assuré l'essentiel. Les champions d'Afrique retrouveront la RD Congo le 9 septembre pour un duel décisif au sommet. Comme qui dirait, le Sénégal ne lâche rien, et reste en contact avec la RDC dans ce groupe B.

Le Maroc, première nation déjà qualifiée !

Dans ces éliminatoires zone Afrique, le Maroc a validé la qualification le vendredi 5 septembre, et devient la première nation du continent africain à se qualifier pour le mondial. Les Lions d'Atlas du Maroc ont battu les Menas du Niger (5-0), vendredi, au stade Moulay Abdallah, pimpant neuf, à Rabat, pour le compte de la 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Marocains ont donc réussi l'inauguration de leur stade.

Un très bon match entre les deux équipes, qui ont offert du bon spectacle à plus de 70.000 spectateurs qui sont venus de presque tous les coins du Royaume pour marquer l'inauguration de ce bijou, construit en prévision de la Coupe d'Afrique des nations, et aussi et surtout pour la Coupe du monde FIFA 2030.

L'homme le plus heureux dans ce tout premier match dans ce stade c'est l'attaquant de PSV Eindhoven, au Pays-Bas, Ismaël Saibari a signé un doublé à la 28ème et 38ème. Les deux buts ont été inscrits après l'expulsion du défenseur Nigérien, Djibril Goumey qui à la 26ème minute pour deux cartons jaunes. C'est le score à la mi-temps.

A la reprise, ce sera un autre match pour les Lions d'Atlas qui vont décider de passer à la vitesse supérieure. Quelques minutes après, Ayoud El Kaabi ramène le score à 3-0, Hamza Igamane (69ème) se signale pour le 4ème but, avant que Azz-Eddine Ounahi entré en cours de jeu, ne marque le cinquième but.

Par cette victoire, le Maroc a donc presque validé sa qualification pour la prochaine Coupe du monde 2026. Avec 18 points à la tête de ce groupe E, en compagnie de la Tanzanie deuxième avec 11 points, suivi de la Zambie, du Niger et du Congo, les Lions d'Atlas sont bien partis pour terminer premiers.

Le prochain match, le Maroc se déplace à Lusaka pour affronter la Zambie, le 8 septembre, pour le compte de la 8ème journée.

Points saillants récents

Si le Maroc est déjà assuré d'une place grâce à ses 18 points et son écart de +17, plusieurs groupes restent très ouverts, notamment les groupes C, B, F, G, I, où les écarts sont minces et tout peut encore se jouer avec les dernières journées.

À noter, dans le groupe C la situation de l'Afrique du Sud est incertaine à cause d'un cas de joueur non éligible : un verdict de la FIFA pourrait modifier le classement.

A noter, à l'issue de la campagne, 9 équipes leaders gru groupes seront qualifiés pour le mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes (sur la base d'un classement comparatif) se qualifient pour un mini-tournoi de barrage africain. Le vainqueur de ce tournoi disputera ensuite un barrage intercontinental.

Voici le classement par groupe