Afrique Centrale: VIIe session extraordinaire de la CEEAC - Félix Tshisekedi est arrivé hier à Malabo

Le Président de la République Démocratique du Congo a répondu présent à la VIIe session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). C'est depuis hier, dimanche 7 septembre, qu'il est arrivé à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale.

C'est aussi l'occasion pour les pairs de la CEEAC de prendre part à la cérémonie de passation de pouvoir entre le Président sortant Theodoros Obiang et son homologue Evariste Ndayishimiye. Pour rappel, c'est Kigali qui devait prendre la prochaine présidence de cette organisation régionale. Mais, pour son agression contre un pays membre, les chefs d'Etat ont préféré surseoir la présidence tournante du Rwanda au profit du Burundi. C'est alors que Kagame a décidé de claquer la porte.

D'après la cellule de communication de la présidence, le Chef de l'État congolais a été accueilli à sa descente de l'avion avec les honneurs par le Premier ministre équato-guinéen, Manuel Osa Nsue Nsua. Après la cérémonie protocolaire et les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du Centre international des conférences de Sipopo, où se tient le sommet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce rendez-vous de haut niveau se penchera sur plusieurs dossiers cruciaux notamment, la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, qui demeure une préoccupation majeure pour la région. Cette situation, marquée par l'activisme de groupes armés et une instabilité persistante, sera au centre des échanges entre les dirigeants africains, dans l'objectif de trouver des solutions concertées et durables.

Au-delà de la question congolaise, ce sommet a pour but de renforcer la gouvernance et d'améliorer le fonctionnement de la CEEAC, tout en définissant des stratégies pour faire face aux défis humanitaires et sécuritaires qui affectent l'Afrique centrale.

Créée en 1983, la CEEAC a pour mission de promouvoir la coopération et d'accélérer l'intégration régionale dans divers domaines, tels que la paix et la sécurité, le développement économique, et la libre circulation des biens et des personnes au sein de la sous-région.

La présence du Président Tshisekedi à Malabo témoigne de l'engagement de la RDC à oeuvrer pour une Afrique centrale unie, stable et prospère.