Congo-Kinshasa: Washington & Doha - Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix exigent le respect des engagements pour une paix effective en RDC

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'État, a échangé, la semaine récente, à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, avec le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire qui perdure dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Au cours de cette rencontre, les défis qui freinent le retour effectif de la paix dans la partie orientale du pays ont été analysés. « Nous avons à la fois des efforts diplomatiques qui sont encourageants et une situation de violences qui perdure sur le terrain. Maintenant, la question est de faire en sorte que ces efforts diplomatiques conduisent à des résultats concrets, c'est-à-dire la cessation des violences et la mise en oeuvre de tous les engagements qui ont été pris », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Le SG adjoint de l'ONU a exprimé la détermination des Nations Unies à continuer de travailler avec les autorités congolaises pour aboutir aux résultats attendus. « Je remercie le Chef de l'État d'avoir exprimé son appréciation positive de notre coopération et du travail de la MONUSCO, malgré les défis. C'est un engagement renouvelé à poursuivre et à renforcer même ce travail », a-t-il affirmé.

Jean-Pierre Lacroix dit compter énormément sur une présence de haut niveau des autorités congolaises à l'Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu dans quelques semaines et puis, en décembre, lors la discussion sur la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO, au Conseil de sécurité des Nations Unies. « Je sais que nous pourrons compter sur un travail très étroit, très confiant et très fructueux avec les autorités congolaises », a-t-il dit.

Enfin, le SG adjoint de l'ONU s'est réjoui du fait que l'année prochaine, la RDC siègera au Conseil de sécurité des Nations Unies. « Elle pourra compter sur toute notre coopération sur des questions liées aux Grands Lacs, plus généralement sur tous les sujets qui sont discutés au niveau du Conseil de sécurité », a-t-il annoncé.

Jean-Pierre Lacroix était accompagné d'une délégation onusienne venue de New-York, aux États-Unis, ainsi que de la Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita. Il séjourne depuis mercredi dernier en RDC dans le but de réaffirmer l'engagement constant des Nations unies en faveur des processus de paix en cours dans le pays. Sa visite se poursuivra dans l'Est et prendra fin le dimanche 7 septembre prochain.