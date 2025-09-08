Ile Maurice: Oumesh Ramchurun, éleveur de vaches - Une tradition qui perdure

Autrefois, de nombreuses familles mauriciennes dépendaient des vaches pour obtenir du lait frais chaque jour. Aujourd'hui, cette tradition tend à disparaître, remplacée par le lait en boîte ou en sachet. Pourtant, certains continuent à faire vivre ce métier avec passion.

À Nouvelle-Découverte, nous avons rencontré Oumesh, un fermier qui élève des vaches depuis près de 40 ans. Dès son enfance, il a grandi au milieu des vaches. Sa mère en possédait trois et lui-même a peu à peu repris et développé cette activité. Aujourd'hui, il en compte près de quarante.

«Ce n'est pas un travail facile, mais c'est grâce à nos efforts que nous avons pu arriver jusqu'ici», confie-t-il. À l'époque, tirer le lait se faisait à la main et on n'obtenait qu'une quinzaine de litres par jour. Ensuite, il fallait livrer ce lait de maison en maison, souvent très tôt le matin, avant même de partir à l'école.

Aujourd'hui, la modernisation a changé la donne : les machines permettent de produire environ 300 litres de lait par jour. Les vaches elles-mêmes, habituées à cette méthode, n'acceptent plus d'être traites à la main. Le rôle des marchands a également évolué. Autrefois, le fermier devait livrer lui-même son lait aux familles. Désormais, les marchands viennent acheter directement à la ferme pour le revendre ailleurs. Cela permet à Oumesh de se consacrer pleinement à son élevage, sans se soucier de la distribution.

Autrefois, le lait de vache avait une valeur médicale et spirituelle. Certains venaient chercher de l'urine de vache pour soigner des maladies ou des problèmes respiratoires. Un homme s'est même déplacé depuis Dubaï pour obtenir du lait destiné à soigner son enfant. Le lait était également indispensable pour les prières et rituels religieux. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent se tourner vers du lait importé, comme le Candia.

Oumesh regrette que les jeunes ne s'intéressent plus à ce métier exigeant mais essentiel. Pourtant, derrière chaque verre de lait frais se cachent des années de travail, de sacrifices et de passion.