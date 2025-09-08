Ile Maurice: La route Pellegrin-Trianon lancée au coût de Rs 43 millions

La route de liaison Pellegrin-Trianon, un projet d'un coût de 43 millions de roupies visant à améliorer la connectivité à Trianon, a été lancée mercredi en présence du ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness. Ce dernier a également effectué une inspection du pont Takamaka, situé le long de la route John Kennedy B65 à Vacoas, où les travaux de reconstruction devraient débuter ce mois-ci.

Le Link road Pellegrin-Trianon, dont l'achèvement est prévu pour avril 2026, améliorera la connectivité à Trianon en reliant l'embranchement de Petit-Camp à un nouveau rond-point sur l'axe M3-A14 à Ébène. Ce projet d'infrastructure vise à faciliter l'accès direct entre l'autoroute M3 et Trianon, réduisant ainsi le temps de trajet et la congestion sur l'autoroute M1.

Parmi les principales caractéristiques figurent une voie unique, des sections de route réalignées, un ponceau en béton armé et la modernisation des réseaux d'assainissement et de drainage.

Des mesures de sécurité telles que le marquage au sol, la signalisation, les mains courantes et l'éclairage public seront mises en oeuvre, ainsi que des aménagements paysagers pour une meilleure intégration à l'environnement.

Le ministre Gunness a souligné les améliorations apportées aux usagers de la route de PetitCamp et de Trianon, soulignant la collaboration entre l'école Dukesbridge et la Road Development Authority. Cette liaison contribuera notamment à réduire la circulation aux points critiques comme le rondpoint de Saint-Jean.

Concernant la reconstruction du pont Takamaka, Ajay Gunness a déclaré que le projet est en retard et attend l'approbation de la police et des autorités locales, les travaux devant commencer bientôt, durer quatre mois et se terminer d'ici décembre.