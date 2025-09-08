Ile Maurice: One.O.One Multimedia perd plus de Rs 300 000 en matériel

7 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Un important vol a été rapporté chez One.O.One Multimedia, enseigne de référence à Port-Louis dans le domaine de la photographie et du multimédia. Son propriétaire, un commerçant de 34 ans domicilié à Plaine-Verte, a découvert la disparition d'un stock évalué à Rs 337 050 lors d'un inventaire effectué hier dans son showroom du Medine Mews, situé rue La Chaussée. Le matériel manquant comprend notamment des flashs professionnels de marque Godox et Nikon ainsi que plusieurs déclencheurs et accessoires importés par la société.

Selon nos informations, le gérant a commencé à suspecter des irrégularités lorsqu'un employé lui a signalé qu'un client avait apporté un modèle de flash Godox AD600 Pro qui n'avait pourtant pas été commandé. Quelques heures plus tard, en parcourant Facebook Marketplace, il a découvert que ce même modèle était proposé à la vente par un particulier. D'autres équipements identiques à ceux distribués par One.O.One Multimedia figuraient également en ligne.

Pour vérifier ses soupçons, il a alors passé commande d'un article. La découverte a été sans appel : la page du vendeur affichait presque tout le catalogue que son entreprise importe et commercialise habituellement.

À ce stade, la Criminal Investigation Division aussi bien que la Divisional Crime Intelligence Unit, ont été alertées et deux habitants de Plaine-Verte ont été identifiés comme suspects et font face à une charge de «Larceny committed by servant» soit un vol commis par un employé.

L'enquête suit son cours.

