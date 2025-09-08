Ile Maurice: Informer pour sauver des vies

En ce dimanche 7 septembre, le monde marque la Journée mondiale des lymphomes. Ces cancers du sang restent encore trop méconnus, alors même que leur nombre a presque doublé en vingt ans, surtout dans les pays développés. Le lymphome peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge. Pourtant, beaucoup n'en ont jamais entendu parler.

Qu'est-ce qu'un lymphome ?

Le Dr S.M. Irfaan Mohungoo, hématologue clinique, explique :«Le lymphome est un cancer du sang qui prend naissance dans le système immunitaire, plus précisément au niveau des lymphocytes. Quand ces cellules se multiplient de manière incontrôlée, elles forment des tumeurs dans les ganglions et parfois dans d'autres organes.»

On distingue deux types :Le lymphome de Hodgkin, plus rare mais souvent bien pris en charge, Le lymphome non hodgkinien, qui figure parmi les dix cancers les plus fréquents à Maurice, selon le National Cancer Registry 2023.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les causes : une zone d'ombre

Il n'existe pas une cause unique et précise. Mais certains facteurs augmentent le risque : un système immunitaire affaibli, des infections chroniques (comme l'hépatite B ou C et le VIH) des facteurs génétiques.

Certaines études ont également observé que des enfants ayant grandi dans des environnements très protégés, moins exposés aux microbes, pouvaient développer un système immunitaire moins entraîné et donc plus vulnérable.

Reconnaître les signaux d'alerte

«Plus le diagnostic est posé tôt, plus grandes sont les chances de guérison», insiste le Dr Mohungoo.

Les symptômes qui doivent alerter :

des ganglions enflés au cou, sous les bras ou à l'aine,

une fatigue inhabituelle et persistante,

des sueurs nocturnes,

une perte de poids inexpliquée,

des démangeaisons ou de la fièvre.

Ces signes ne signifient pas toujours un lymphome, mais ils doivent pousser à consulter rapidement. Un simple examen médical peut orienter vers un diagnostic précoce, étape cruciale pour un traitement efficace.

La maladie fait peur, mais elle n'est pas une fatalité. Le lymphome fait partie des cancers avec un potentiel de guérison élevé, surtout lorsqu'il est détecté tôt. «Beaucoup de patients, avec un traitement adapté, parviennent à reprendre une vie normale», rassure le Dr Mohungoo. Mais il rappelle aussi que le combat ne se joue pas uniquement sur le plan médical : «Le patient a besoin d'un accompagnement fort : soutien psychologique, conseils et surtout la présence bienveillante de la famille et des proches.»

Cette année, la Journée mondiale des lymphomes s'étend sur 10 jours, du 7 au 18 septembre, dans le cadre du Lymphome Tour 2023. En France, elle est organisée par l'association de patients France Lymphome Espoir, sous l'égide de la Lymphoma Coalition.

L'objectif est clair : informer pour sauver des vies. Comprendre le lymphome, savoir reconnaître ses symptômes et consulter à temps peut transformer le destin d'un patient. Cette journée mondiale est aussi l'occasion de montrer que derrière chaque diagnostic, il y a une histoire humaine, une famille, un combat -- et surtout, une lueur d'espoir.