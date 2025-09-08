Ile Maurice: Meerkhan et Carman condamnés pour le meurtre de Dimple Raghoo

Le 24 novembre 2020 restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui ont suivi les événements tragiques survenus au Beau-Vallon Shopping Mall. Ce jour-là, la Woman Police Constable (WPC) Dimple Raghoo, bien qu'en congé, avait rejoint ses collègues de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour superviser une livraison contrôlée de drogue.

L'opération visait à intercepter une transaction suspecte impliquant Dylan Bryan Josue Carman et Wazil Ally Meerkhan, alors suspectés de trafic. Vers 17 h 30, une Honda blanche immatriculée HH 45 est apparue aux abords du mall, transportant des centaines de grammes de drogue synthétique. Les policiers ont rapidement tenté de fermer le portail pour empêcher le véhicule de s'échapper. C'est à ce moment précis que le destin a frappé : le conducteur a brusquement accéléré, percutant violemment Dimple Raghoo et son collègue Gilbert Arlanda.

Traînée sur plusieurs centaines de mètres, Dimple Raghoo (photo) a été retrouvée inconsciente et transportée à l'hôpital Jawaharlal Nehru, où elle succomba à ses blessures. Son collègue Arlanda, lui, a survécu mais avec de graves blessures. Ce drame a provoqué une onde de choc à travers le pays, mettant en lumière les dangers auxquels sont exposés les policiers dans la lutte contre le trafic de drogue.

La scène de l'incident était d'une cruauté difficile à imaginer : la distance parcourue par le véhicule avec la victime coincée sous la voiture mesurait 544 mètres, avec une traînée de 315 mètres sur la route, témoignant de la violence au moment de la fuite.

L'enquête qui a suivi a rapidement identifié les protagonistes. Cinq individus ont été arrêtés : Dylan Bryan Josue Carman, Wazil Ally Meerkhan, Hashimkhan Hyderkhan, Jordan Cliff Dylan Ah-Kang et William Jordan Venpin. Parmi eux, Carman et Meerkhan ont été désignés comme les principaux auteurs de l'incident. Dylan Carman a admis lors de sa comparution que Wazil Meerkhan était au volant au moment de l'accident et qu'ils avaient tenté de fuir après avoir percuté la policière et son collègue.

Il a également reconnu avoir jeté les colis de drogue pour tenter de se soustraire aux forces de l'ordre. De son côté, Wazil Meerkhan s'est rendu à la police après 24 heures de cavale, confirmant qu'il conduisait la voiture et expliquant que l'accident n'était pas intentionnel, qu'il n'avait jamais eu pour dessein de tuer la policière.

Les témoignages recueillis au cours de l'enquête ont montré que les deux accusés avaient eu un aperçu clair et non obstrué de Dimple Raghoo et de son collègue avant l'impact, contredisant les affirmations selon lesquelles ils ne les auraient pas vus. Les images de vidéosurveillance ont démontré qu'aucun obstacle ne pouvait empêcher le conducteur de voir les policiers qui tentaient de l'arrêter.

Le tribunal a également noté qu'aucune tentative de ralentir le véhicule n'avait été observée après la collision et aucun freinage n'avait été relevé sur les lieux, illustrant la détermination des accusés à fuir à tout prix. La Cour a pris en considération que l'accident s'était produit dans un laps de temps très court, mais a souligné que l'intention de fuir et la conscience des conséquences étaient établies.

L'impact émotionnel

Les familles des accusés ont tenté d'apporter des éléments d'atténuation. La mère de Dylan Carman a témoigné de l'impact émotionnel que l'arrestation de son fils avait eu sur elle et a plaidé pour une seconde chance pour son fils, arguant qu'il n'avait jamais eu de problèmes majeurs avec la justice. De son côté, les avocats des deux accusés ont souligné leur jeune âge, leur coopération avec les autorités et le fait que l'incident n'était pas prémédité. Wazil Meerkhan a exprimé ses regrets et a plaidé coupable, ce qui a permis d'éviter un procès long et éprouvant.

Ce jeudi 4 septembre, le juge Luchmyparsad Aujayeb a rendu son verdict. Wazil Ally Meerkhan a été reconnu coupable de meurtre sans préméditation sur Dimple Raghoo et de tentative de meurtre sur l'agent Gilbert Arlanda. Il a été condamné à 23 ans de servitude pénale pour le meurtre et 12 ans pour la tentative de meurtre, peines à purger simultanément.

Dylan Bryan Josue Carman a été reconnu coupable de coups et blessures mortels sur Dimple Raghoo et de blessures infligées à l'agent Arlanda. Il a écopé de 12 ans pour la première accusation et 1 an pour la seconde, également purgés simultanément. La Cour a tenu compte de la gravité des actes, du rôle central de chacun dans l'incident et des circonstances aggravantes liées au fait que la victime était en service.