Ile Maurice: Un multirécidiviste arrêté à Beau-Bassin

Les forces de l'ordre ont frappé un grand coup samedi. À 10 heures, une équipe de la Criminal Investigation Division (CID) de la Western Division, assistée du Field Intelligence Office (FIO), a perquisitionné une maison à la Colonel Maingard Street, à Beau-Bassin. L'opération, menée sous mandat, a conduit à l'arrestation de Fabrice Raymon Dylan Gourdin, 26 ans, sans domicile fixe et fiché comme Habitual Criminal auprès de la police de Terre-Rouge.

Il est soupçonné d'être l'auteur d'une série de cambriolages nocturnes dans des lieux de culte à travers l'île.

Lors de son interrogatoire à la CID de Beau-Bassin, Raymon Dylan Gourdin a avoué avoir ciblé plusieurs églises et temples, à savoir à l'église de Sacré-Coeur, Beau-Bassin ; à l'église Saint-François Xavier, Plaine-Verte ; à l'église Père Laval, Sainte-Croix ; à l'église Sainte-Marie Madeleine, Pointe-aux-Sables ; à l'église Saint-Vincent de Paul, Pailles ; au kovil Moorghen, Rose-Hill ; au kovil Aroulmigou Tamaraye Mariamen, Pointe-aux-Sables ; au Vinayak Mandir, Beau-Bassin et au Trilocnath Mandir, La Tour Koenig.

Dans ces lieux, il aurait dérobé de l'argent liquide et divers objets de valeur. L'homme a également reconnu avoir volé un scooter à Barkly, Beau-Bassin, qu'il utilisait pour ses déplacements lors des cambriolages. Il a conduit les enquêteurs vers un terrain vague à Premsing Baboolall Street, Beau-Bassin, où a été retrouvé un DVR volé au Vinayak Mandir.

Depuis plusieurs semaines, les églises et temples étaient régulièrement la cible de vols, semant l'inquiétude au sein de la communauté religieuse et de la population. L'arrestation de Gourdin est perçue comme un soulagement, même si les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer s'il avait des complices.

Le suspect a été placé en détention au Moka Detention Centre. Il devrait comparaître devant la justice ce dimanche 7 septembre.