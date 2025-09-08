Ile Maurice: 16 blessés à déplorer, dont quatre hospitalisés

7 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Un grave accident de la route s'est produit ce vendredi 5 septembre vers 19 h 45 le long de la New Trunk Road, à Terre-Rouge, en face d'Archemics, impliquant trois véhicules et faisant 16 blessés, dont quatre hospitalisés. Le carambolage a impliqué une Toyota avec un conducteur de 60 ans et son passager, un minibus transportant 12 passagers - dix Népalais et deux Mauriciens - ainsi qu'une Nissan Tiida noire conduite par un jeune homme de 23 ans avec deux passagers.

Alertés, les services d'urgence, y compris le SAMU et les volontaires, sont intervenus rapidement pour transporter les victimes à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Selon nos informations, quatre personnes ont été admises dans différents services : le conducteur du minibus, un passager du même véhicule et deux passagers de la Nissan. Si l'état de santé de trois d'entre eux est jugé stable, le conducteur de la Nissan a, quant à lui, été admis en soins intensifs.

À ce stade, les tests d'alcoolémie effectués sur les conducteurs se sont révélés négatifs et aucun témoin n'a pu être identifié. À noter que cet accident a nécessité l'intervention des policiers de Terre-Rouge, assistés par les services de pompiers et du SAMU.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes.

