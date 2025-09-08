Ile Maurice: Nishal Joyram saisit la Cour suprême

Nishal Joyram a déposé, ce lundi 8 septembre, une plainte constitutionnelle devant la Cour suprême pour contester l'amendement de la loi sur les pensions, qui repousse l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension (BRP) de 60 à 65 ans pour les personnes nées après septembre 1969.

Cet éducateur de 47 ans, enseignant de Physical Education (PE) et ancien auditeur, estime que cette mesure le privera de cinq années de pension, soit environ Rs 975 000 au taux actuel. Il affirme que son ménage, incluant sa conjointe, perdra au total près de Rs 2 millions de revenus de retraite.

Dans sa plainte, il accuse l'État, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le vice-Premier ministre, Paul Bérenger et le ministre Ashok Subron d'avoir adopté une décision «arbitraire», sans consultation nationale ni mandat électoral. Il invoque une «violation du contrat social» et affirme que le BRP constitue un acquis historique des luttes ouvrières ainsi qu'un élément essentiel de sécurité financière pour les Mauriciens à partir de 60 ans.

Nishal Joyram soutient que cette réforme aura des conséquences «calamiteuses» pour des milliers de citoyens, les privant de revenus cruciaux pour faire face à leurs besoins médicaux et quotidiens à un âge critique. Il dénonce aussi une politique discriminatoire, puisque seuls ceux déjà inscrits au registre social pourront toucher une allocation de Rs 10 000 entre 60 et 65 ans. Il demande à la Cour suprême de déclarer l'amendement inconstitutionnel et de rétablir l'âge de 60 ans pour l'accès à la pension de vieillesse.

L'affaire est prévue pour le 22 septembre. Me Sanjeev Teeluckdharry, son avocat, tiendra une conférence de presse à ce sujet demain.