Ile Maurice: Physiothérapie - Un jeu pour les enfants, la santé pour les adultes

Le 8 septembre, c'est la Journée mondiale de la physiothérapie. Qu'est-ce que la physiothérapie ? C'est un peu comme un super pouvoir pour ton corps : elle aide à mieux bouger, à retrouver ses forces et à éviter les blessures. On t'explique.

Comment ça marche ?

Les physiothérapeutes utilisent plusieurs techniques différentes, un peu comme une boîte à outils magique :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

les mains pour faire des massages et des mouvements (thérapie manuelle),

la chaleur ou le froid pour calmer les douleurs,

de petites doses d'électricité pour réveiller les muscles,

l'eau pour détendre et renforcer le corps (hydrothérapie),

et surtout... des exercices amusants, qui font du bien !

Essaie, par exemple, de te mettre debout sur une jambe et compte jusqu'à 20. Facile ? Maintenant, fais-le les yeux fermés ! Tu verras, ton corps travaille son équilibre, un peu comme en physiothérapie.

Un brin d'histoire

Au début du 20e siècle, une Australienne, Elizabeth Kenny, a eu l'idée d'utiliser des exercices pour aider les gens à retrouver leurs muscles après la poliomyélite. C'était révolutionnaire à l'époque ! Grâce à elle, la physiothérapie est devenue célèbre dans le monde. Depuis 2008, le 8 septembre est célébré pour rappeler combien cette discipline est importante pour garder notre corps en bonne santé.

Le thème de 2025

Cette année, on parle de vieillir en bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'en grandissant, nos os et nos muscles deviennent plus fragiles, et les chutes peuvent être dangereuses. Mais la bonne nouvelle est qu'avec un peu d'exercice chaque jour, on peut rester fort et actif longtemps !

Les conseils de Charulata Dakshayani Jootun, physiothérapeute

«La physiothérapie joue un rôle essentiel tout au long de la vie. Chez les enfants, elle permet de corriger la posture et d'éviter certains problèmes liés au dos ou aux genoux, surtout à cause des sacs d'école lourds ou d'un trop long moment passé assis. Pour les adultes, elle aide à gérer les douleurs liées au travail de bureau, au stress et au manque d'activité physique. Et pour les personnes âgées, elle est indispensable pour améliorer la force musculaire, garder les os solides et réduire le risque de chutes.

La population mauricienne vieillit rapidement et fait face à de nombreuses maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension. C'est pourquoi il est important d'adopter une hygiène de vie saine dès le plus jeune âge : bien manger, bouger, mais aussi apprendre à écouter son corps. La physiothérapie n'est pas seulement un traitement après une blessure : c'est une prévention. Avec quelques exercices simples et réguliers, chacun peut prendre soin de sa santé et vivre plus longtemps en meilleure forme. Il n'est jamais trop tard pour commencer.»

Pour toi et pour tes parents

Pour les enfants : joue, cours, saute, danse... Ton corps adore ça !

Pour les ados : essaie un sport que tu aimes et tiens-toi à une routine.

Pour les adultes : une marche de 30 minutes par jour, c'est déjà de l'or pour ton cœur et tes muscles.

Pour les seniors : des exercices doux comme la marche, le yoga ou même la danse aident à rester en forme et à éviter les chutes.