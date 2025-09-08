Ile Maurice: Bose Soonarane dénonce les passe-droits et salue l'initiative du ministre Bachoo

Bose Soonarane, secrétaire de la Renal Disease Patients' Association, ne mâche pas ses mots. Pour lui, certaines pratiques dans le service public de santé doivent changer. «Certains médecins se croient supérieurs aux autres», déplore-t-il, en saluant néanmoins les visites inopinées du ministre de la Santé, Anil Bachoo.

«Certes, ce n'est pas à lui de faire ce travail, car il y a des personnes payées pour le faire. Le Duty Manager doit réagir immédiatement, pas après 30 minutes», souligne-t-il. Pour étayer ses propos, il revient sur une expérience personnelle, vécue il y a quelques semaines.

«Le 10 août, j'accompagnais une connaissance pour enlever un plâtre. Le rendez-vous était fixé à 10 heures, mais nous étions déjà là à 8 h 30. J'ai remis la carte et, vers 10 h 30, on nous a appelés. Je pensais que j'allais passer rapidement. Or, toutes les personnes arrivées après moi sont passées avant. Quand j'ai demandé à l'infirmière, elle a vu que ma fiche avait été placée tout en bas, sans aucune explication», raconte-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le plus surprenant pour lui fut de constater que le médecin n'était même pas à son poste. «J'ai dû attendre encore. J'ai fini par appeler le Senior Adviser du ministre pour exprimer mon agacement. Peu après, le médecin est arrivé. Mais le personnel cherchait à savoir où je me trouvais après mon appel... Ce n'est pas ainsi que l'on doit traiter les patients. Si tout le monde respecte les règles, il n'y aura pas de problème. On ne peut pas compter sur des passe-droits.»

Malgré ces critiques, Bose Soonarane insiste : beaucoup de médecins font correctement leur travail et offrent un suivi de qualité. Mais il estime que la vigilance du ministre reste essentielle