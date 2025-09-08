Ile Maurice: Bose Soonarane dénonce les passe-droits et salue l'initiative du ministre Bachoo

8 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Bose Soonarane, secrétaire de la Renal Disease Patients' Association, ne mâche pas ses mots. Pour lui, certaines pratiques dans le service public de santé doivent changer. «Certains médecins se croient supérieurs aux autres», déplore-t-il, en saluant néanmoins les visites inopinées du ministre de la Santé, Anil Bachoo.

«Certes, ce n'est pas à lui de faire ce travail, car il y a des personnes payées pour le faire. Le Duty Manager doit réagir immédiatement, pas après 30 minutes», souligne-t-il. Pour étayer ses propos, il revient sur une expérience personnelle, vécue il y a quelques semaines.

«Le 10 août, j'accompagnais une connaissance pour enlever un plâtre. Le rendez-vous était fixé à 10 heures, mais nous étions déjà là à 8 h 30. J'ai remis la carte et, vers 10 h 30, on nous a appelés. Je pensais que j'allais passer rapidement. Or, toutes les personnes arrivées après moi sont passées avant. Quand j'ai demandé à l'infirmière, elle a vu que ma fiche avait été placée tout en bas, sans aucune explication», raconte-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le plus surprenant pour lui fut de constater que le médecin n'était même pas à son poste. «J'ai dû attendre encore. J'ai fini par appeler le Senior Adviser du ministre pour exprimer mon agacement. Peu après, le médecin est arrivé. Mais le personnel cherchait à savoir où je me trouvais après mon appel... Ce n'est pas ainsi que l'on doit traiter les patients. Si tout le monde respecte les règles, il n'y aura pas de problème. On ne peut pas compter sur des passe-droits.»

Malgré ces critiques, Bose Soonarane insiste : beaucoup de médecins font correctement leur travail et offrent un suivi de qualité. Mais il estime que la vigilance du ministre reste essentielle

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.