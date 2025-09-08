Ile Maurice: L'«INS Shardul» de la marine indienne en visite à Port-Louis

Le navire de guerre indien l'INS Shardul, appartenant à la First Training Squadron de la marine indienne, effectuera une escale à Port-Louis, du 8 au 11 septembre, dans le cadre de missions de formation et d'opérations de surveillance.

Cette visite inclut une surveillance conjointe de la Zone économique exclusive mauricienne avec les navires et les aéronefs de la National Coast Guard (NCG), réaffirmant l'engagement de l'Inde dans la sécurité des espaces maritimes et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

La First Training Squadron comprend six navires : l'INS Tir, l'INS Shardul, l'INS Sujata, le patrouilleur de la garde côtière indienne, Sarathi, et les voiliers d'entraînement, l'INS Sudarshini et l'INS Tarangini. Basée à Kochi sous la Southern Naval Command, cette escadre est principalement dédiée à la formation des cadets et des officiers navals, nationaux et internationaux, sur les fondamentaux de la navigation, de l'ingénierie, de la communication et de la vie en mer.

L'INS Shardul, navire amiral de classe Shardul, a été mis en service le 4 janvier 2007 et construit par Garden Research Shipbuilders and Engineers. Capable de transporter des chars, des véhicules blindés, des troupes et des fournitures, le navire est également équipé pour des missions humanitaires et des assauts amphibies.

Son armement comprend deux canons de 30 mm, deux lance-roquettes, des lance-chaffs et un système anti-torpilles, lui permettant de soutenir des débarquements, d'assurer le tir naval et de se défendre contre les menaces aériennes et sous-marines.

Durant son escale, l'INS Shardul mènera des exercices de formation croisée, ouverts au public le 10 septembre de 10 heures à 15 heures, et offrira une formation spécialisée au personnel de la NCG sur divers aspects des opérations maritimes. Une séance conjointe de yoga est également prévue avec l'équipage et le personnel mauricien. Cette visite offre une occasion unique pour le public et les étudiants de découvrir un navire de pointe, son hélicoptère embarqué et son arsenal sophistiqué, tout en renforçant les liens maritimes entre l'Inde et Maurice.