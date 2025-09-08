Ile Maurice: Cyclisme - Tom Dedry ou la domination du CCSL !

Troisième du contre-la-montre individuel samedi, Tom Dedry a remporté avec la manière la seconde étape du Grand Prix KFC hier. Le Belge est venu couronner la domination du Club cycliste Saint-Louisien (CCSL). Il remporte le classement général devant son coéquipier Guillaume Deurweilher.

Guillaume Deurweilher et Francis Caillaud en pleineffort dans la montée de Les Mariannes. © Krishna Pather

Avant le départ de cette étape en ligne de 110 km, le CCSL avait donc trois cartes à jouer puisque outre Deurweilher et Dedry, il y avait l'autre Belge Robin Rampaer qui pouvait jouer la gagne après avoir fini 2e du chrono la veille. Le début de course fut perturbé car par deux fois, le peloton fut mal aiguillé et dut revenir sur ses pas.

Le temps de se remettre dans le sens de la marche, une échappée de quatre coureurs partira avant Roches Noires. On y retrouvait Jeremy Marot (VCJCC-Palco), Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation), Romain Jean et un autre Réunionnais. Ce quatuor prendra plus d'une minute d'avance sur le peloton contrôlé par les Saint-Louisiens avant d'être repris.

Derniers réglages sur le vélo avant de prendre le départ...

Un premier écrémage allait se faire dans la premiere grosse difficulté du jour : Pont Bon Bon Dieu. Dedry basculait en tête avec Deurweilher dans son sillage. Mais c'est dans la montée de Les Mariannes que le ménage allait vraiment se faire. Dedry prenait progressivement ses distances d'un quatuor dont faisaient partie des coéquipiers Deurweilher et Yannick Assati ainsi que les deux représentants du Vélo club de l'Est (VCE), Nathan Taocali et Francis Caillaud. Le Rodriguais du VCJCC-Palco, Noah Ong Tone, se battait quant à lui pour revenir sur ces quatre coureurs et y parviendra quelques kilomètres plus loin.

L'équipe du Club cycliste Saint-Louisien qui pose ici en compagnie de Jean-Philippe Lagane, présidentdu Faucon Flacq SC-KFC (en rouge), n'a pas fait le déplacement pour rien... Krishna Pather

Mais Dedry n'allait plus être revu. L'ancien sociétaire de la Van Mossel Heist Cycling Team et de la Mini Discar Cycling Team coupait la ligne d'arrivée en grand vainqueur à Cote d'Or dans le temps de 2h56:57 pour les 110 km. Le Belge s'offrait par la même le classement général de ce Grand Prix KFC version 2025. Francis Caillaud prit la deuxième place en réglant au sprint Deurweilher, Assati, Taocali et Ong Tone.

Il est important de bien ajuster son casqueavant de s'élancer.© Krishna Pather

«C'est une étape qui me convenait bien avec le final en bosse. C'est plutôt mon profil avec une partie roulante et des bosses pour faire le tri. Sur un parcours sélectif comme celui-là, ce sont les hommes forts qui sont devant et la différence se fait à la pédale. Une fois que l'on basculait au sommet de la dernière bosse, il fallait tenir, rouler vite, sur des routes exposées au vent. L'équipe a fait un gros travail toute la journée et donc, l'objectif est rempli avec les deux premières places au général.

On avait trois cartes et c'était à celui qui allait être le plus en jambes. On n'a pas misé sur un cheval mais trois. Je me suis détaché et les autres ont bien cadenassé derrière. On est content de nous», a confié Tom Dedry qui a rejoint les Zèbres en octobre 2024. Prochain objectif pour le Belge et ses coéquipiers, le Blue Diamond Tour qui se déroule en Afrique du Sud en trois étapes du 12 au 14 septembre.

Thimoté Gonzalez, Cuan Bailey (à g.) et Jinino Ndriamanampy (à dr.)ont pris les trois premières places au général des catégories U17/Access/Masters. © Krishna Pather

Jahmie Louis, Thomas Harel (à g.) et Samuel Dupuy,les trois premiers U19 au général de ce Grand Prix KFC. © Krishna Pather

Résultats

Élite/Open/U19

2e étape (110 km)

1.Tom Dedry (CCSL) 2h56:57 ; 2. Francis Caillaud (VCE) 2h57:58 ; 3. Guillaume Deurweilher (CCSL) 2h57:59 ; 4. Yannick Assati (CCSL) 2h58:00 ; 5. Nathan Taocali (VCE) 2h58:01 ; 6. Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) m.t ; 7. Lucas Froget (MRSC-ENL) 2h58:42 ; 8. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) m.t ; 9. Jahmie Louis (FFSC-KFC) m.t ; 10. Robin Rampaer 3h00:08

Classement général

1.Tom Dedry (CCSL) 3h11:10 ; 2. Guillaume Deurweilher (CCSL) 3h11:47 ; 3. Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) 3h12:24 ; 4. Francis Caillaud (VCE) 3h12:25 ; 5. Yannick Assati (CCSL) 3h12:38 ; 6. Nathan Taocali (VCE) 3h13:13 ; 7. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 3h13:18 ; 8. Lucas Froget (MRSC-ENL) 3h13:24 ; 9. Jahmie Louis (FFSC-KFC) 3h13:30; 10. Robin Rampaer 3h14:18

U17/Access/Masters

Classement général

1.Thimoté Gonzalez (CCSL) 2h48:56 ; 2. Cuan Bailey (BRSC) 2h49:13 ; 3. Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) 2h50:16 ; 4. Mehdi Ceustermans (CCPI) 2h51:07 ; 5. Mathéo Huet (CCSL) 2h51:38 ; 6. Ryan Boyer (VCSD) 2h54:30 ; 7. Didier Vienne (LBO2) 2h54:33 ; 8. Léo David (FFSC-KFC) 2h54:35 ; 9. Miguel Pharmasse (VCJCC-Palco) 2h54:41 ; 10. Heroan Lutchman (FFSC-KFC) 2h56:07