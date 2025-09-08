document

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1299e réunion tenue le 29 août 2025 portant communication des membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) Plus (A3+).

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Rappelant les dispositions de l'articles 3 (a et d) de l'Acte constitutif de l'UA qui stipulent respectivement que les objectifs de l'Union sont de : (a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, et (d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples ; rappelant également l'article 7 (3) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, qui souligne que les États membres conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité, conformément à l'Acte constitutif ; et rappelant en outre ses décisions antérieures sur le rôle et l'importance de la coopération et de la cohésion entre les A3 au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ;

Rappelant le paragraphe 24 de la Décision Assembly/AU/Dec.598 (XXVI) adoptée par la 26e session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue les 30 et 31 janvier 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie), qui, entre autres, a réaffirmé que les A3 ont la responsabilité particulière de veiller à ce que les décisions du CPS soient bien prises en compte dans le processus décisionnel du CSNU concernant les questions de paix et de sécurité qui préoccupent l'Afrique ; et a demandé aux A3 de travailler en collaboration avec la Commission de l'UA, y compris la Mission d'observation permanente de l'UA auprès des Nations Unies, afin de présenter à la Conférence, par l'intermédiaire du CPS, des rapports sur leurs efforts au sein du CSNU et sur la mesure dans laquelle ils promeuvent les positions africaines communes telles qu'elles ont été formulées par le CPS ;

Rappelant également la Décision Assembly/AU/Dec.815 (XXXV) adoptée par la 35e session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba (Éthiopie), qui souligne l'importance pour l'Afrique de parler d'une seule voix sur toutes les questions relatives à la paix, à la sécurité et à la stabilité sur le continent, dans le plein respect de toutes les décisions de la Conférence de l'UA et du CPS, notamment par le renforcement de la coopération et de la collaboration avec les A3 et la communauté internationale ; et la Décision Assembly/AU/Dec.916 (XXXVIII) adoptée par la 35e session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba (Éthiopie), qui a salué les efforts déployés par les A3+ pour formuler, promouvoir et défendre efficacement les positions et les intérêts communs de l'Afrique au sein du CSNU ;

Rappelant en outre les décisions et déclarations antérieures sur le renforcement de la collaboration entre le CPS de l'UA et les A3+, en particulier le Communiqué [PSC/AHG/COMM/1(CCCXCVII)] adopté le 23 septembre 2013, demandant de renforcer les consultations entre le CPS et les A3+, afin de veiller à ce que les décisions adoptées par le Conseil soient efficacement promues et défendues au sein de l'organe des Nations Unies, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1259 (2025)] adopté à sa 1259e réunion tenue le 5 février 2025 sur les conclusions du 11e séminaire de haut niveau, et le Communiqué [PSC/PR/COMM.1289 (2025)] qui a adopté le Manuel sur les modalités de renforcement de la coordination entre le CPS et les A3+ ;

Prenant note de l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Dr. Mohamed KHALED, Représentant permanent de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'UA et Président du CPS de l'UA pour le mois d'août 2025, et de l'allocution liminaire de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité ;

Prenant également note de la communication de S.E. l'Ambassadeur Abukar Osman, Représentant permanent de la République fédérale de Somalie auprès des Nations Unies et Coordonnateur des membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies (A3) ;

Prenant en outre note des déclarations des A3+ et de S.E. l'Ambassadeur Mohamed Edrees, Observateur permanent de l'UA auprès des Nations Unies ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :

1. Exprime sa profonde gratitude pour les efforts déployés par les A3+ afin de défendre, promouvoir et protéger les positions et les intérêts africains communs au Conseil de sécurité des Nations Unies ; et souligne la nécessité pour le CPS de continuer, le cas échéant, à fournir en temps opportun des orientations et un soutien aux A3+ ;

2. Se félicite du renforcement significatif de la cohésion, de la coopération et de la coordination entre les pays des A3+ au fil des ans, notamment par la publication de déclarations communes au CSNU et de communiqués de presse conjoints, et les encourage à continuer de renforcer leur unité et leur coordination afin de faire entendre plus efficacement la voix de l'Afrique et de promouvoir les positions communes sur les questions de paix et de sécurité en Afrique inscrites à l'ordre du jour du CSNU ;

3. Salue les efforts déployés par les A3+ pour jouer un rôle de premier plan, en tant que rédacteurs ou co-rédacteurs, dans certains dossiers du Conseil de sécurité des Nations unies relatifs à la paix et à la sécurité en Afrique, et pour mobiliser le soutien d'autres membres du Conseil de sécurité, en particulier les P5 et les E10, avec la facilitation de la Mission d'observation permanente de l'UA auprès des Nations Unies à New York ; à cet égard, exprime tout particulièrement sa gratitude à l'initiative de la Guyane et à la CARICOM visant à aligner leurs positions sur celles des A3+ ;

4. Salue également les efforts inlassables de Saint-Vincent-et-les Grenadines (2022-2023) et de la Guyane (2024-2025) en qualité de membres « Plus » du mécanisme, et exprime le souhait d'institutionnaliser le cadre « Plus » en tant que modalité automatique chaque fois qu'un État membre de la CARICOM rejoint le Conseil de sécurité des Nations Unies ;

5. Souligne la nécessité de renforcer le lien entre les A3+ et le CPS de l'UA, notamment par la fourniture par le CPS d'orientations claires et de soutien aux A3+ sur les dossiers africains avant et/ou pendant leur examen par le CSNU ; de participer à des missions conjointes et à des échanges d'informations, et de mettre en place une plateforme informelle de partage d'informations entre les experts du CPS et des A3+ ;

6. Souligne avec force la nécessité pour les A3+, conformément aux décisions antérieures de la Conférence et du CPS, de préserver, respecter, protéger et promouvoir dans leur intégralité les décisions du CPS de l'UA sur les questions relatives à la paix et à la sécurité sur le continent africain en cours d'examen par le Conseil de sécurité des Nations Unies ; et décide que tous les communiqués du Conseil sur les questions africaines inscrites à l'ordre du jour du CSNU doivent contenir une disposition demandant leur transmission au Secrétaire général des Nations unies pour qu'il les transmette au CSNU en tant que document de travail ; à cet égard, exhorte la Commission de l'UA à veiller à ce que les conclusions des réunions du CPS soient transmises en temps utile aux A3+ afin d'optimiser leur communication au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ;

7. Souligne le rôle des A3+ en tant que porte-parole pour la défense des intérêts africains au sein du CSNU, conformément aux conclusions du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique « Processus d'Oran », et le renforcement de la coordination entre le CPS et les A3+ par, notamment, la mise en oeuvre effective et intégrale du Manuel sur les modalités de renforcement de la coordination entre le CPS et les A3+ ;

8. Souligne l'importance de mettre en oeuvre les conclusions pertinentes des réunions précédentes du Processus d'Oran, en particulier en ce qui concerne la conformité des positions des A3+ avec les décisions du CPS sur les questions inscrites à l'ordre du jour du CSNU ;

9. Demande aux A3+ d'informer et de consulter le CPS tous les trimestres et à tout autre moment nécessaire, sur les questions africaines inscrites à l'ordre du jour du CSNU, afin de faciliter le partage d'informations et la formulation des orientations nécessaires ;

10. Réitère sa décision d'assurer la tenue de consultations mensuelles entre les A3 et la Troïka du CPS, et de synchroniser autant que possible les programmes de travail mensuels du CPS et du CSNU ;

11. Souligne la nécessité d'inviter, chaque fois que nécessaire, les représentants des A3+ aux réunions du CPS sur les situations de crise et de conflit, ainsi que sur les questions thématiques pertinentes relatives à la paix et à la sécurité en Afrique inscrites à l'ordre du jour du CSNU ;

12. Réitère sa demande à la Commission de l'UA de veiller à renforcer la coopération entre le Comité d'experts du CPS et les experts des A3+, en vue de soutenir plus efficacement le CPS et les A3+ ;

13. Encourage vivement les États membres de l'UA à faire explicitement référence aux A3+ dans les résolutions des Nations Unies afin de renforcer leur visibilité et leur légitimité ;

14. Demande à la Commission de l'UA d'élaborer régulièrement des rapports sur ses activités en relation avec les réunions du CSNU sur les questions africaines, y compris ses échanges avec les A3+ et leurs contributions au succès des efforts visant à défendre les décisions du Conseil et de l'UA, en particulier en ce qui concerne la mise en oeuvre des décisions de l'UA et le renforcement du rôle du CPS dans sa collaboration avec les A3+ ;

15. Décide d'institutionnaliser et d'inclure la réunion de concertation entre le CPS et les A3+, au niveau des ambassadeurs, dans le programme indicatif annuel du CPS en tant qu'activité statutaire ; et demande à cette réunion de concertation de veiller à la mise en oeuvre des recommandations du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité - Processus d'Oran ;

16. Souligne l'importance du rôle de la mission d'observation de l'UA auprès des Nations unies dans le renforcement des liens entre les A3+ et le CPS ; à cet égard, souligne la nécessité pour la mission de l'UA de synchroniser les programmes de travail mensuels du CSNU et du CPS de l'UA, en vue d'examiner les questions inscrites à l'ordre du jour du CSNU afin de fournir les orientations nécessaires aux A3+ ;

17. Souligne la nécessité d'une plus grande cohérence entre les décisions du CPS de l'UA et celles du CSNU en ce qui concerne les questions africaines ; et souligne en outre la nécessité de promouvoir la prise en compte équitable et systématique des préoccupations africaines dans les délibérations du CSNU ;

18. Demande que des réunions mensuelles entre le Président du CPS et le Président du CSNU soient tenues au cours du mois précédant leurs mandats respectifs, afin d'améliorer le déroulement et la coordination des programmes de travail ;

19. Souligne la nécessité d'inclure le rapport relatif au travail des A3+ dans le rapport annuel du CPS de l'UA sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment en consacrant un chapitre aux A3+ ; à cet égard, demande à la Commission de l'UA de coordonner l'inclusion du rapport des A3+ dans le rapport annuel du CPS de l'UA, conformément à la procédure établie ;

20. Se félicite de la régularité et de la fréquence du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique « Processus d'Oran », qui constitue un cadre important pour réfléchir et examiner la coopération et la collaboration entre le Conseil et les A3+ , ainsi que pour partager les expériences et les enseignements tirés en vue d'assurer l'efficacité des A3+ dans l'exercice de leur mandat au sein du CSNU ; et attend avec intérêt la tenue du 12e Séminaire de Haut niveau du Processus d'Oran, prévu à Alger (Algérie) en décembre 2025 ; et

21. Décide de demeurer activement saisi de la question.