Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger a annoncé, le 6 septembre, une réorganisation d'envergure de la carte diplomatique du Tchad.

La démarche, motivée par des considérations budgétaires et stratégiques, entraîne plusieurs fermetures d'ambassades mais aussi l'ouverture de nouvelles représentations. Parmi les principales décisions figure la fermeture de l'ambassade du Tchad en Côte d'Ivoire. Désormais, la juridiction sur Abidjan sera assurée par l'ambassade du Tchad à Cotonou au Bénin. Le gouvernement tchadien a tenu à souligner que cette mesure n'altère en rien les « excellentes relations d'amitié et les liens historiques » entre les deux pays.

Dans la même logique de rationalisation, le Tchad a décidé de fermer son ambassade au Gabon, dont les affaires diplomatiques seront désormais gérées depuis l'ambassade du Tchad en Guinée équatoriale basée à Malabo. N'Djamena a assuré que cette réorganisation n'affectera pas la coopération fraternelle et multiforme avec Libreville.

La décision a officiellement été notifiée au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans une correspondance datée du 25 août 2025 et signée du ministre tchadien des Affaires étrangères qui a décidé de fermer sa représentation à Libreville. N'Djamena assure toutefois qu'il n'existe aucune brouille avec le Gabon, qui aurait motivé cette décision. « Cette décision ne remet nullement en cause les excellentes relations d'amitié, de coopération et de fraternité qui lient le Tchad et le Gabon, ainsi que leurs peuples respectifs », indique le patron de la diplomatie tchadienne. La fermeture de l'ambassade du Tchad au Gabon répond, explique-t-on, à « une vaste restructuration et rationalisation de la présence de la diplomatie tchadienne à l'étranger ».

L'objectif des autorités est donc d'optimiser les ressources, tout en maintenant les relations diplomatiques existantes. « Désormais, la juridiction diplomatique de la République gabonaise sera assurée par l'ambassade de la République du Tchad à Malabo, laquelle veillera au suivi régulier des relations bilatérales entre [les] deux pays, ainsi que celles avec la CEEAC dont le siège est à Libreville », indique la lettre officielle.

Toujours dans un souci de regroupement, le consulat général du Tchad à Istanbul (Turquie) a cessé ses activités. Les services consulaires pour la Turquie relèvent désormais de l'ambassade tchadienne à Ankara, tout en maintenant la dynamique des relations bilatérales avec ce partenaire stratégique. L'ambassade du Tchad en Israël est également concernée par cette restructuration. La fermeture de la chancellerie de Tel-Aviv s'explique avant tout par des raisons budgétaires, selon la note officielle.

Parallèlement, N'Djamena a annoncé l'ouverture d'un consulat général à Kigali au Rwanda. Cette implantation vise à renforcer les échanges économiques, culturels et consulaires avec le pays des Mille Collines. Placé sous la juridiction de l'ambassade du Tchad en République du Congo, ce nouveau consulat illustre la volonté de diversifier et dynamiser la coopération régionale. À travers cette réorganisation, les autorités tchadiennes disent vouloir optimiser les moyens diplomatiques tout en préservant la qualité des relations d'amitié, de coopération et de fraternité qui lient le Tchad à ses partenaires.