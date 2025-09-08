Afrique Centrale: CEEAC - Le Burundais Ezéchiel Nibigira nommé président de la Commission

Réunis le 7 septembre à Sipopo en Guinée équatoriale, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) ont désigné le diplomate burundais Ezéchiel Nibigira comme président de la Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable. Il succède à l'Angolais Gilberto Verissimo, dont la gestion a été très décriée.

La Guinée équatoriale a accueilli la 7e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, présidée par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Aux côtés de ses pairs Paul Biya (Cameroun), Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad), Faustin Archange Touadéra (Centrafrique) et Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon). Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a été représenté par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso.

Les chefs d'État lui ont immédiatement fait prêter serment. Mais sa mission s'annonce lourde. Il devra restaurer la crédibilité d'une Commission critiquée notamment pour sa gestion, poursuivre le processus de réforme institutionnelle lancé en 2015 et, surtout, suivre de près la situation sécuritaire dans la région, en particulier l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Une tâche délicate, alors que son pays, le Burundi, allié de la RDC, entretient des relations tendues avec le Rwanda. Kigali a dailleurs quitté la CEEAC en accusant l'organisation d'être alignée sur Kinshasa. Au cours du sommet, les dirigeants ont reçu un rapport sécuritaire et humanitaire sur la crise dans l'Est de la RDC où plusieurs territoires restent occupés par un groupe armé soutenu, disent-ils, de l'extérieur.

Présent à Malabo, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé « l'attachement du Gabon aux idéaux d'unité et de solidarité qui fondent la CEEAC ». Une position qui illustre la volonté des autorités gabonaises de demeurer un acteur central dans la consolidation de l'espace communautaire.

La nomination d'Ezéchiel Nibigira, ancien ministre des Affaires étrangères du Burundi, intervient dans un contexte marqué par des défis multiples : sécurité régionale, gouvernance économique, libre circulation des personnes et diversification économique. Autant d'enjeux que la nouvelle équipe de la Commission devra aborder avec pragmatisme et détermination.