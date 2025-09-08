Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Contrariée par la Guinée équatoriale, la Tunisie se qualifie sur le fil

Longtemps bousculée par la Guinée équatoriale, la Tunisie a finalement décroché dans les dernières secondes la victoire (1-0) qui la qualifie à la Coupe du monde. Les Tunisiens disputeront le Mondial pour la septième fois de leur histoire.

Au bout de la dernière action, du dernier contre, et dans les dernières secondes du temps additionnel, la Tunisie a arraché sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Elle est d'autant plus belle que la Tunisie a beaucoup souffert face à la Guinée équatoriale dans cette rencontre comptant pour la 8e journée des éliminatoires.

La Tunisie avait besoin d'un succès face à la Guinée équatoriale, mais elle aurait signé pour un partage des points pendant la seconde période tellement la domination du Nzalang était totale. La Guinée équatoriale, avec ses increvables Emilio Nsue, Iban Salvador, Coco ou Pablo Ganet, avaient véritablement envie de montrer qu'elle ne méritait pas cette 4e place dans la poule H.

Et les Aigles ne sont pas passés loin de leur première défaite dans ces qualifications. Très près même quand Emilio Nsue, à bout portant, échoue devant Aymen Dahmen dont la parade finit sur la barre tranversale (81e). Le gardien du CS Sfaxien a été le héros de la Tunisie en écoeurant les Équato-guinéens, en repoussant leurs quatre tirs cadrés du match.

Sur l'ultime action donc, sur un ballon mal négocié par le défenseur Coco, Firas Chaouat file au but et offre sur un plateau le but de la qualification à Mohamed Ben Romdhane (94e).

Le hold-up parfait pour des Tunisiens qui ne peuvent plus être rejoints au classement par la Namibie, deuxième avec 10 points de retard et un match en moins à jouer mardi face à Sao Tomé-et-Principe, lanterne rouge de la poule.

Les hommes de Sami Trabelsi, eux, font un parcours quasiment sans faute avec sept victoires en huit matchs et surtout aucun but encaissé dans ces éliminatoires.

Après, le Maroc, la Tunisie est donc la deuxième nation africaine à se qualifier pour le Mondial 2026. Il reste encore sept places directes à distribuer.