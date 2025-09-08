Tunisie: Autoroute Tunis - Jelma - Le chantier avance à 30 %

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a effectué ce lundi une visite de terrain dans le gouvernorat de Kairouan pour suivre l'avancement des travaux de l'autoroute Tunis - Jelma, section Kairouan.

S'étendant sur 185 km pour un coût de 1,7 milliard de dinars, l'autoroute affiche un taux d'avancement de 30 %, a indiqué le ministre dans une déclaration à Jawhara FM.

L'achèvement complet du projet est attendu pour l'année 2027.

Salah Zouari a précisé que les tronçons appartenant à l'État ont été affectés à des projets publics afin d'accélérer le rythme des travaux. La visite comprenait un tour des différentes sections du projet pour constater l'évolution des travaux, notamment le remblayage, l'armature et le bétonnage, ainsi que le suivi des ouvrages d'art.

Le ministre s'est également rendu au Djebel Fouares pour inspecter les zones présentant des particularités techniques, en présence des représentants des entreprises exécutantes et de plusieurs cadres régionaux et locaux.

