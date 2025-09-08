Tunisie: Nabeul fournit 70 % du raisin de cuve tunisien mais la production s'essouffle

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La récolte du raisin de cuve dans le gouvernorat de Nabeul, l'un des plus importants bassins viticoles du pays, a progressé à hauteur de 85 % à la date de ce lundi, après le lancement de la campagne le 13 août dernier, a indiqué Chokri Bouziri, président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche de Grombalia, dans une déclaration à l'agence TAP.

Les prévisions font état d'une production de 17 000 tonnes contre 25 000 tonnes lors de la saison précédente, soit un recul estimé entre 25 et 30 %. Ce repli est attribué à la réduction des superficies plantées, conséquence des changements climatiques et de la sécheresse persistante des dernières années, malgré les précipitations abondantes enregistrées au cours de la précédente campagne agricole.

À Grombalia, les surfaces dédiées au raisin de cuve ne dépassent pas 1 000 hectares mais contribuent à hauteur de 50 % à la production régionale, avec environ 8 000 tonnes.

Aucune difficulté n'a été signalée sur le plan de la commercialisation, mais les agriculteurs restent confrontés à des défis majeurs : le manque d'eau d'irrigation et l'envolée des coûts de production liée à la hausse des prix des engrais et des produits phytosanitaires.

Chokri Bouziri a appelé à soutenir les viticulteurs pour renouveler les plantations vieillissantes et renforcer ce secteur stratégique, vital pour l'emploi et les exportations.

Le gouvernorat de Nabeul assure à lui seul près de 70 % de la production nationale de raisin de cuve, avec environ 3 000 producteurs répartis principalement dans les délégations de Grombalia, Bou Argoub, Takelsa et Korba.

Lire l'article original sur La Presse.

