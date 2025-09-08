Tunisie: Les Rencontres Internationales de la Photographie de Ghar El Melh font leur grand retour

Après une interruption de près de dix ans, les Rencontres Internationales de la Photographie de Ghar El Melh reviennent en 2025 avec une nouvelle édition, consacrée aux enjeux environnementaux et climatiques contemporains Créé en 2003 par un collectif de photographes dont Salah Jabeur, cet événement culturel a profondément marqué la scène artistique tunisienne en inscrivant la photographie dans une dynamique de dialogue entre art, territoire et engagement citoyen.

Organisé cette année par l'Association Club Photo de Tunis (ACPT), avec le soutien de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, de ses États membres et d'autres partenaires, le festival propose une programmation résolument tournée vers les défis climatiques de notre temps.

Un projet artistique et citoyen ancré dans un territoire emblématique

Située sur le littoral nord de la Tunisie, Ghar El Melh constitue un site exceptionnel à la croisée de l'histoire, de la culture et de la nature. Classée « Ville des zones humides » par la Convention de Ramsar, elle est aujourd'hui confrontée à des menaces environnementales sérieuses : urbanisation galopante, sécheresse et, biodiversité menacée.

C'est dans ce contexte que les Rencontres 2025 mobilisent la photographie comme outil de sensibilisation, de transmission et de valorisation du patrimoine naturel et humain.

À travers l'exposition collective « Sawer bel Akhdhar », les artistes invités interrogent les effets du développement inconsidéré sur la nature un peu partout au monde, et notamment en Tunisie. Une programmation artistique d'envergure

Cette édition réunit 22 photographes, dont s 5 artistes internationaux (provenant d'Espagne, de France, d'Autriche et de Suède), aux côtés de nombreux photographes tunisiens reconnus ou émergents, mais toujours de talent. Elle s'accompagne d'un programme riche en activités destinées au grand public et aux professionnels :

* 11 masterclasses assurées en français, arabe et anglais, animées par les photographes invités à la croisée de la photographie et de l'écologie ;

* Des balades photographiques encadrées dans la ville de Ghar El Melh ;

* Des visites guidées de l'exposition ;

* Une chasse au trésor pédagogique

regroupant 7 lieux patrimoniaux de la ville (Fort Lazaret, Arsenal, Borj Eloutani, Église Saint-Pierre-l'Apôtre, etc.).

Accessibilité et participation

Dans une volonté affirmée d'inclusion, l'accès à l'ensemble des activités est gratuit.

Des navettes gratuites sont aussi prévues au départ de Tunis les 8, 9, 10 et 11 septembre, selon les horaires suivants :

* Départs de Tunis : 9h00 et 12h30

* Retours de Ghar El Melh : 15h et 19h00

Points de rendez-vous : Départ : Avenue Mohamed V (à côté de l'Office National du Tourisme) Retour : Fort Lazaret, Ghar El Melh

Par ailleurs, une application mobile dédiée permet de réserver sa place dans les différentes activités et les navettes et fournit l'ensemble des informations relatives à l'événement (programme,, bios des artistes, articles, etc.).

Le public pourra également suivre l'actualité du festival sur les réseaux sociaux de l'ACPT, ou des partenaires de l'événement, Délégation de l'Union européenne en Tunisie, les ambassades d'Autriche, d'Espagne et de Suède en Tunisie, l'Institut Français de Tunisie, ainsi que les projets de coopération ADAPT Tunisie, ARESSE, SWAFY et Greenov'i, et l'entreprise culturelle Teskerti.