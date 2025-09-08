Tunisie: Sélection A' - Une production insuffisante - Ils n'iront pas loin...

S'ils ne revoient pas leur copie, le séjour de notre sélection A' au Qatar à l'occasion de la Coupe arabe de la Fifa risque d'être court.

Aborder un match amical avec prudence même si le sparring-partner a pour nom l'Egypte est insensé. C'était pourtant le choix fait par le sélectionneur de l'équipe nationale A', Abdelhay Ben Soltane, avant-hier soir, une première mi-temps durant, avant de tenter de se ressaisir en seconde période. Sauf que c'était trop tard : les Egyptiens sont connus pour leur jeu réaliste.

En alternant la récupération et la relance et en imposant leur tempo, les Pharaons ont su préserver leur avantage au score et le but de Majdi Afsha, inscrit à la 32', leur a suffi pour remporter une courte mais bonne victoire à prendre pour le moral à trois mois de la Coupe arabe de la Fifa 2025 qui se déroulera au Qatar du 1er au 18 décembre de cette année.

C'est donc dans le cadre de la préparation en prévision du Mondial qatari que les deux sélections bis de la Tunisie et de l'Egypte ont programmé une double confrontation amicale. La première a eu lieu avant-hier soir et la seconde est prévue pour demain soir. Autant rattraper le coup et montrer un visage complètement différent.

Un visage rassurant. Car s'ils s'obstinent à jouer de la sorte en optant pour la prudence durant les premières minutes de jeu, histoire de tâter le terrain, et de changer par la suite en optant pour un jeu plus porté vers l'offensive, cela ne peut être une stratégie payante, surtout contre des sélections qui ont du métier, à l'instar de l'Egypte.

Les Egyptiens, qui ont eu des difficultés au départ à faire circuler fluidement le ballon à cause de la domination tunisienne de l'entrejeu, ont su, au fil des minutes, Marouane Hamdy et Majdi Afsha notamment, trouver la faille et se frayer un chemin vers la zone de réparation tunisienne.

Seuls Chaâlali et Hlaoui sortent du lot

Outre l'approche tactique à revoir totalement de la part de Abdelhay Ben Soltane et son staff, les joueurs doivent aussi présenter un meilleur football sur le terrain, en se montrant déjà plus agressifs sur le ballon, dans les 30 derniers mètres notamment. Car s'il y a une chose qui a fait défaut à nos attaquants, c'est bel et bien la percussion.

Ceci dit, deux joueurs sont sortis du lot. Il y a, d'abord, le gardien de but Abdessalem Hlaoui, auteur de jolies parades et d'arrêts décisifs et aussi Ghailane Chaâlali sur qui ses coéquipiers doivent prendre exemple en matière de combativité.

En somme, notre sélection nationale A' doit revoir absolument sa stratégie tactique en jouant le style habituel qui lui convient : un jeu porté vers l'offensive.