Tunisie: Hazem mastouri ou l'age de la maturité - Un buteur hors pair

Mastouri empile les buts saison après saison, au point de rejaillir sur l'équipe nationale qui caracole en tête de son groupe aux éliminatoires du Mondial 2026. On compte encore sur lui pour finir le travail en faisant parler son efficacité face à la Guinée équatoriale.

Hazem Mastouri est un attaquant qui est en train d'atteindre une maturité offensive qui fait de lui un buteur patenté aussi bien en club qu'en équipe nationale. Sa dernière performance face au Liberia en dit long sur ses qualités intrinsèques d'avant-centre qui pèse sur les défenses adverses.

Efficace à souhait et capable d'enchaîner les actions comme sa première mi-temps de classe internationale face au Libéria, la Tunisie s'en est trouvée fortement gagnante dans ces éliminatoires du Mondial 2026. A l'aller, comme au retour, il a mis un but qui a rapidement mis à l'abri le onze national pour garder ou creuser le score.

Lors du dernier face-à-face, Mastouri a sorti une prestation de taille avec 2 autres actions de but qui ont failli faire mouche, notamment son coup de tête repoussé in extremis par Tommy Songo. Habile du pied droit et bon de la tête, Mastouri est un avant-centre de métier qui a l'expérience requise pour faire parler la poudre cette saison, celle de la confirmation.

Certes, à 28 ans, il arrive un peu sur le tard mais au sortir d'une saison où il s'est révélé au grand public, enchaînant les performances, on peut estimer que le meilleur est à venir. Deuxième meilleur buteur du championnat l'an dernier avec 16 réalisations dont 5 penalties, il s'est récemment envolé vers la Russie, du côté du Dinamo Makhachkala, avec qui il est lié par un contrat jusqu'au 30 juin 2028, et il n'a pas tardé à s'illustrer en Coupe, avec un but de pur avant-centre finisseur à la clé, en décroisant sur la gauche son tir contre le FK Rostov.

Autre avantage, il est sobre dans son jeu n'ayant récolté quasiment aucun avertissement, en sélection nationale. Il peut également jouer au poste d'ailier gauche. Un attaquant qui fait la différence devant.

Monsieur plus

Mastouri a fait ses grands débuts avec les Aigles de Carthage lors d'un succès 3-2 au cours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 contre Madagascar le 14 novembre 2024, aidant son équipe à se qualifier pour la compétition finale avec cette victoire. A ce jour, il totalise 3 buts en 7 sélections, dont 1 en amical contre le Burkina Faso.

Le longiligne attaquant de 1,91 m fait partie des buteurs au parcours atypique. En effet, il a fait toutes ses classes en Tunisie, en ayant commencé à l'AS Degache, avant de passer à la Palme de Tozeur, l'ES Métlaoui et Al Najaf d'Irak, 5 ans de chemin long et sinueux, avant l'éclosion professionnelle et d'atteindre le sommet national.

C'est en tout cas l'homme providentiel devant avec la baisse de régime des autres attaquants qui ont perdu leur place, à son profit. Face à la Guinée équatoriale, on attend beaucoup de Mastouri pour «tuer dans l'oeuf» les derniers espoirs des Josete, Bicoro and co. Avec la bagatelle de 10 buts encaissés durant ces éliminatoires, les Equato-Guinéens, qui prennent l'eau souvent derrière, vont certainement tenter de piéger Mastouri, notamment sur les hors-jeux.

A Mastouri d'anticiper et de faire parler son sens du but, notamment éclair et rapide pour tracer la voie d'une 3e qualification consécutive à la Coupe du monde des nations. Fait qui serait analogue à la passe de 3 réalisée en 1998, 2002 et 2006.