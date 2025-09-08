Afrique: Croatie - Les lutteurs Ben Tlili et Ayachi représenteront la Tunisie au championnat du monde 2025

La Tunisie sera représentée par deux athlètes aux Championnats du monde de lutte, qui se tiendront du 13 au 21 septembre dans la capitale croate, Zagreb. Il s'agit de Khayreddine Ben Tlili (lutte libre, 70 kg) et de Chahrazed Aïachi (lutte féminine, 50 kg). Cette information a été confirmée ce lundi à l'agence TAP par Rim Gram, la directrice technique de la Fédération tunisienne de lutte.

Gram a précisé que Chahd Jeljeli, une autre lutteuse, n'a malheureusement pas pu rejoindre ses coéquipiers à cause de problèmes logistiques liés à l'obtention de son visa. L'équipe tunisienne sera dirigée par l'entraîneure nationale Marwa Amri.

Ben Tlili et Aïachi sont arrivés à Zagreb le 4 septembre et se préparent actuellement pour le mondial dans le cadre d'un stage d'entraînement.

Rim Gram a ajouté que d'autres compétitions importantes attendent l'équipe nationale, notamment les Championnats du monde des moins de 23 ans, qui se dérouleront du 20 au 27 octobre en Serbie, ainsi que les Jeux islamiques, prévus en novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Ces derniers sont considérés comme une excellente opportunité, car ils rassemblent les meilleures équipes mondiales de lutte, comme celles d'Iran, de Turquie, d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan.