Afrique: Qualifications Mondial 2026/8e journée - Guinée Equatoriale-Tunisie (14h00) - Seule la victoire est belle

Avec moins de pression sur les épaules et une qualification pour le Mondial quasiment dans la poche, Sami Trabelsi et son groupe n'ont pas à revenir à leurs réflexes défensifs pour se contenter du strict minimum.

Après sa victoire sur le Liberia, l'équipe de Tunisie a conforté ses chances d'obtenir sa 7e qualification pour une phase finale de Coupe du monde. La défaite de son dauphin (La Namibie) dans la phase de groupes les a accentuées. Avec un écart conséquent de 7 points sur ce principal concurrent resté dans les radars, le billet pour le Mondial américain n'échappera pas, sauf scénario incroyable, aux Aigles de Carthage. Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, brûle sans doute d'envie de ne pas retarder la joie de la qualification et de chercher ces points qui nous séparent du bonheur par une victoire en terre guinéenne.

La bonne seconde mi-temps contre le Libéria a montré que son équipe dispose de joueurs offensifs capables de lui faire atteindre cet objectif avant deux journées de la fin. Ira-t-il pour autant jusqu'à privilégier l'audace à la prudence pour rentrer avec ce succès tant attendu par un public tunisien qui a recommencé à vénérer le team national ? Ou cédera-t-il à la tentation d'un positionnement attentiste avec des remontées de balle fulgurantes pour terminer ces éliminatoires sans défaite et pourquoi pas sans le moindre but encaissé ? Deux lignes bien renforcées en défense et au milieu pour bien protéger l'accès à la cage de Dahmen et la garder inviolée dans cette phase de groupes ou un pressing haut et une vraie toile d'araignée devant pour pimenter le jeu, avoir un grand nombre d'occasions et s'octroyer haut la main les trois points ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Loin des statistiques et de la recherche de records pour l'histoire, la logique impose de ne plus revenir à un système de jeu qui sacrifie le spectacle pour préserver le résultat. Le mode à suivre pour le match d'aujourd'hui, malgré tout l'enjeu qu'il porte, ne peut être qu'une parfaite répétition de l'excellente performance de la seconde période contre le Libéria. On ne peut pas faire marche arrière avec toutes les promesses tenues au niveau de l'animation offensive collective avec une sortie de balle rapide de notre zone et un jeu de transition efficace qui a porté ses fruits.

Le trio Gharbi - Sliti - Sâad d'entrée

Trois changements sont donc attendus par rapport à la formation de départ alignée contre le Libéria. Ismaël Gharbi à la place de Mohamed Ali Ben Romdhane au milieu pour toutes les qualités de joueur de liaison entre les lignes et de percées dans le jeu vertical. Naïm Sliti remplacera Amor Lâayouni sur le côté droit de l'attaque pour plus d'équilibre et de vivacité dans le jeu sur les couloirs. Elias Sâad occupera le flanc gauche pour plus de puissance, de présence physique, de vitesse et de qualité de dribble en course pour ouvrir des brèches dans la défense guinéenne.

Ces trois joueurs, outre qu'ils sont des joueurs d'instinct qui réfléchissent aussi beaucoup sur le terrain pour être au service du collectif, ont une âme de leaders qui aiment et assument leurs responsabilités de joueurs d'attaque qui doivent être performants aussi bien dans la création que dans la finition. Elias Achouri et Amor Lâayouni resteront des jokers importants à utiliser en cours de jeu .

Avec des joueurs positionnés très haut sur les côtés pour bien percuter et attaquer, créer des espaces et des décalages pour mieux étirer le bloc adverse, avec l'apport des latéraux, Yann Valery et Mortadha Ben Ouannès ,qui font bien leur boulot offensif par des montées régulières sur leur couloir respectif tout en accomplissant à la perfection leurs tâches défensives, Sami Trabelsi a un bon potentiel offensif pour opter pour un jeu et une équipe d'attaque. Ce match contre la Guinée équatoriale est une belle occasion pour lui et ses protégés pour sortir un match de qualité, jouer pour gagner et pour séduire et ne pas se contenter de jouer pour ne pas perdre et ne pas rompre le beau record d'invincibilité dans cette phase de groupes.