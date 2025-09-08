Somalie: Le groupe al-Shebab revendique une attaque contre des soldats américains révélant leur présence dans le pays

6 Septembre 2025
Radio France Internationale

En Somalie, le groupe terroriste al-Shebab a mené jeudi une attaque contre une base militaire près de l'aéroport de Kismayo, ville portuaire du sud du pays. Selon le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom) qui a annoncé l'événement, aucun mort n'est à déplorer. Cette attaque intervient juste après la visite du nouveau commandant d'Africom à Mogadiscio et révèle surtout la présence de troupes américaines sur place.

C'est sur les réseaux sociaux qu'Africom a annoncé la nouvelle : « Les États-Unis et leurs partenaires ont essuyé des tirs indirects près de Kismayo », peut-on lire sur le réseau social. L'opération américaine, ne donne aucun détail sur les circonstances de cette attaque.

Dans sa revendication, al-Shebab affirme avoir mené cet assaut en solidarité avec le peuple palestinien. Par son communiqué, le groupe terroriste « révèle surtout la présence des forces américaines » sur le territoire somalien, explique Guled Ahmed, chercheur pour l'Institut Moyen-Orient.

Depuis plus de 10 ans, les États-Unis forment à Kismayo l'unité Danab, soit les forces spéciales somaliennes. « Mais des opérations peuvent aussi être menées depuis cette base, avec le moins de soldats américains possible, explique une source sécuritaire dans la région. Le partenariat en formation justifiera toujours leur présence », conclut-elle.

Cette attaque intervient quelques jours après la visite, en Somalie, du nouveau commandant d'Africom, le général Dagvin Anderson. À Mogadiscio, il a rappelé l'importance de la Somalie comme « carrefour stratégique mondial », et le soutien indéfectible des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme.

