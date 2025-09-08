Sénégal: « Dakar Métropole 2025 - Un plan stratégique pour la capitale »

Le Projet Métropole Dakar 2025, lancé par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, suscite de vifs débats. Présenté le mardi 2 septembre 2025 au Grand Théâtre de Dakar, ce programme de transformation urbaine vise à moderniser profondément la capitale. Si l’ambition de faire de Dakar une métropole moderne, verte, inclusive et compétitive semble claire, une question persiste celle de savoir pourquoi concentrer autant d’efforts sur Dakar, au détriment des autres régions du pays ?

La région de Dakar, bien qu’elle ne représente que 0,3 % du territoire national (environ 550 km²), concentre 25 % de la population et près de 80 % des activités économiques, selon nos confrères d’Africa24. Face à cette réalité, le gouvernement justifie son plan stratégique par la nécessité de rompre avec des décennies d’improvisation urbaine, et de jeter les bases d’une capitale digne des standards internationaux.

Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, « Dakar Métropole, c’est d’abord une ambition de requalification et de restructuration des territoires. C’est aussi une volonté d’offrir des logements neufs ou réhabilités conformes aux normes, de construire des équipements publics structurants, de promouvoir des pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires. C’est enfin un projet de résilience écologique. »

Un programme séduisant, qui pourrait faire de Dakar un hub stratégique en Afrique de l’Ouest, voire sur tout le continent. Mais cette centralisation des investissements interroge. Pourquoi tant d’attachement à Dakar, alors que de nombreux travailleurs sénégalais, véritables piliers de l’économie nationale résident en dehors de la capitale ?

La modernisation des 13 autres régions du pays reste un sujet sensible. En dehors de quelques projets de transport urbain comme le TER (Train Express Régional) et le BRT (Bus Rapid Transit), dont les retombées concernent essentiellement Dakar, les autres régions attendent encore leur tour.

Des localités comme Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor manquent d’infrastructures majeures susceptibles d’attirer les investisseurs, de dynamiser l’économie locale ou encore de freiner l’exode vers la capitale.

Un riverain de Dakar confie que « beaucoup de travailleurs vivent loin de la capitale. Chaque jour, ils doivent affronter des conditions de transport difficiles. Si la modernisation de Dakar est une priorité, les autres régions du Sénégal doivent aussi suivre ». Selon lui, le Sénégal ne se limite pas qu’à Dakar.

Il faut dire que, si le projet Dakar Métropole 2025 incarne une vision ambitieuse pour la capitale, il met en lumière un déséquilibre territorial de plus en plus critiqué. L’avenir nous dira si cette dynamique de transformation sera étendue au reste du pays, dans un esprit d’équité et de développement inclusif.