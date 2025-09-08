Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le Sénégal en tête des intentions d'émissions de titres publics avec 330 milliards FCFA pour les mois de septembre à novembre 2025.

Le Sénégal figure pour la première fois en tête des intentions d'émissions de titres publics (bons et obligations du trésors) avec un montant de 330 milliards FCFA pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025. C'est ce qui résulte du calendrier provisoire des émissions par adjudication des Etats de l'UEMOA que Mme Madame Oulimata Ndiaye Diassé, directrice de UMOA-Titres a adressé aux investisseurs opérant sur ce marché financier.

En attendant, la conclusion d'un nouveau programme avec le FMI et devant le coût élevé des levées de fonds sur le marché international à cause d'une baisse de la notation souveraine du Sénégal, les nouvelles autorités gouvernementales ont pris la résolution de se tourner vers le marché financier de l'UEMOA.

Les 330 milliards de FCFA que le gouvernement s'apprête à émettre par adjudication se répartissent en bons du trésor pour 130 milliards FCFA et obligations du trésor pour 200 milliards de FCFA. Le Sénégal est suivi respectivement par le Mali avec 270 milliards (170 milliards d'obligations et 100 milliards de bons, le Burkina Faso avec 240 milliards (140 milliards d'obligations et 80 milliards de bons, la Côte d'Ivoire avec 180 milliards (130 milliards d'obligations et 50 milliards de bons), le Niger avec 180 milliards (90 d'obligations et 90 milliards de bons), la Guinée-Bissau avec 70 milliards (35 milliards d'obligations et 35 milliards de bons), le Bénin avec 30 milliards de bons et zéro obligations. Seul le Togo n'a pas émis d'intention d'adjudication de titres publics sur la période en revue.

Globalement, selon note adressé par la directrice de UMOA-Titres, les intentions d'émissions de titres publics par adjudication se chiffrent à volume global provisoire de 1 300 milliards de FCFA réparti en bons du trésor pour 515 milliards FCFA et en obligations du Trésor pour 785 milliards de FCFA.

Les Etats de l'UEMOA entendent lever par adjudication 520 milliards de FCFA pour le mois de septembre 2025, 460 milliards de FCFA pour le mois d'octobre 2025 et 320 milliards de FCFA pour le mois de novembre 2025.