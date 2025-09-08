Ile Maurice: Un chantier à 16 millions débute pour mettre fin aux inondations

La ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, s'est rendue le jeudi 4 septembre à l'ancienne Garde de Résidence Vallijee à la veille du début des travaux de reconstruction du tunnel reliant Résidence Vallijee à Sable Noir, sur la route A1. Ce projet, conduit par la Road Development Authority (RDA), a pour but de mettre un terme aux problèmes d'inondations qui affectent la région depuis plus d'une décennie.

Ainsi, dès le vendredi 5 septembre, le chantier évalué à Rs 16 millions débute et les travaux devraient durer environ cinq jours, avec la mise en place de déviations temporaires par le contracteur. Lors d'une déclaration sur place, la ministre Arianne Navarre Marie, élue de la circonscription, a rappelé que l'intervention vise à redimensionner et moderniser l'infrastructure afin de mieux canaliser les eaux de ruissellement qui, ces dernières années, ont provoqué de graves débordements.

La ministre a rappelé que la vulnérabilité de ce point de Port-Louis a encore été mise en évidence lors du passage du cyclone Belal et elle a lancé un appel à la collaboration des habitants et des automobilistes pour garantir le bon déroulement du chantier. «Nous invitons le public à coopérer pour que les travaux puissent s'achever dans les meilleurs délais. Nous avons également pris toutes les dispositions nécessaires avec la police pour assurer la sécurité des habitants et des pèlerins, dans le cadre du pèlerinage du bienheureux Père Laval.»

Accompagnée de son colistier et junior minister Kugan Parapen, Arianne Navarre-Marie a rappelé que ce projet était réclamé de longue date. *«Avek mo bann kolistie e an tan ki depute lasirkonscripsion, nous ti pe atann sa proze la depi lontan. L'Alliance du changement a à coeur le bien-être de la population et nous espérons que ces travaux soulageront en partie les habitants.»

Pour sa part, Kugan Parapen a insisté sur l'importance de ces aménagements dans une zone à la fois très fréquentée et densément habitée, mais aussi tristement connue pour ses inondations : «Nous avons eu l'assurance de la RDA et des contracteurs qu'il n'y aura plus d'accumulation d'eau à l'avenir. L'eau en provenance de la montagne des Signaux sera directement déversée vers la mer. Bien sûr, les risques zéro n'existent pas, mais ce projet était long overdue. Les anciens canaux n'étaient pas assez larges et ne pouvaient contenir le gros afflux d'eau, qui avait tendance à déborder comme au canal Dayot.»

Ainsi selon les autorités, cette nouvelle configuration devrait considérablement réduire les risques d'inondations, apportant enfin un soulagement aux riverains de Résidence Vallijee qui vivent depuis 2013 sous la menace récurrente des crues.