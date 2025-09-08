Ile Maurice: La JCI célèbre l'excellence des jeunes entrepreneurs

Le samedi 30 août, l'hôtel Voilà, à Bagatelle, a vibré au rythme de l'innovation et de l'esprit entrepreneurial lors de la cérémonie des Creative Young Entrepreneur (CYE) Awards, organisée par la Junior Chamber International (JCI). Sous la direction de Manav Runglall, président local de JCI Port Louis, et de Roumaiy Dookhun, directeur de projet, cet événement a mis en lumière 32 jeunes prometteurs, âgés de 18 à 40 ans, dont les idées novatrices et la détermination exemplaire ont marqué les esprits.

L'objectif principal du programme CYE est d'offrir une plateforme essentielle aux jeunes entrepreneurs pour exposer leurs projets, bénéficier de conseils et de soutien afin de faire évoluer leurs affaires, tant sur le plan local qu'international. Pour cette édition, le forum a été particulièrement dynamique, avec une discussion intitulée «OZE KREE OSE REISI : ENTREPRENEUR IN ACTION», animée par un panel d'experts distingués : Henry Loo, sénateur et coach principal chez JCI ; Lillka Cuttaree, économiste et experte en genre ; et Lovelesh Beeharry, entrepreneur et leader en qualité logicielle.

Le moment fort de la cérémonie a été la proclamation des trois lauréats, sélectionnés par un jury composé de figures influentes en stratégie d'affaires et finance, présidé par Mike Chan Tso Sye, sénateur de JCI Mauritius. Parmi eux, Vimi Appadoo, stratège d'entreprise et formatrice en Carnegie, Chesma Bhundoo, gestionnaire PME chez CIM Financial Services Ltd, Harish (Rishi) Luchmun, responsible PME chez SBM Bank, et Roshan Ramoly, coach en start-up et directeur de LinearArc Solutions.

Les lauréats de cette année sont :

Premier prix : Deeneshen Sabapathee, fondateur de Sakitolé Ltd, qui a reçu une bourse de Rs 25 000 et une admission à un programme d'accélération chez LinearArc Solutions.

Premier finaliste : Vishwanath Singh Bhujun, de Plan Your Date Mauritius Ltd, avec Rs 15 000 et un certificat de formation de MANCOSA.

Deuxième finaliste : Jean Lionel Mathieu Athion, de Mahebourg Eco Adventure Ltd, avec Rs 10 000.

La cérémonie a également été marquée par un discours du ministre de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche, Arvin Boolell, encourageant les jeunes à poursuivre l'excellence et l'innovation. La présence d'Arnaud Godere, ancien président national de JCI (1994), a ajouté une note de prestige à l'événement.

JCI Mauritius remercie chaleureusement son principal sponsor, le centre de formation Dale Carnegie Mauritius, ainsi que ses partenaires et sponsors, notamment SBM Bank, CIM Finance, LinearArc Solutions, MANCOSA, Neo Racoon, et GWS Technologies Ltd. La réussite de cette initiative témoigne de l'engagement de l'organisation à soutenir la nouvelle génération de leaders et d'innovateurs.