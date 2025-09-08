Ile Maurice: Comédie musicale - Sister Act is back

«Après dix ans, je rêvais de remettre Sister Act sur scène.» Gérard Sullivan, metteur-en-scène, le Théâtre du Kaléidoscope et le groupe Witness reprennent Sister Act, à six reprises, au Caudan Arts Centre, entre le 31 octobre et le 9 novembre.

«La pièce avait connu un énorme succès grâce à Linzy Bacbotte en 2016. Elle partage désormais sa vie entre Maurice et l'étranger», note Gérard Sullivan. Le rôle principal sera cette fois porté par Lydia None, remarquée dans Pop TV ou la série La Fouineuse. «Lydia None est forte, charismatique et possède un impact certain», poursuit Gérard Sullivan. «Elle a une personnalité attachante.»

Quelques figures de la production de 2016 seront de retour, dont Diane Hardy, Abel Moosladoo et Jérôme Rochecouste. Adeline Forget, du Théâtre du Kaléidoscope précise :«Depuis l'année dernière, nous organisons des auditions. La troupe répète depuis mars. Environ 45 personnes seront sur scène, musiciens compris. »

Pour Gérard Sullivan, cette reprise a une saveur particulière. À 85 ans, le prêtre-metteur-en-scène songe à «passer la main». Après 22 ans à la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, à Rose-Hill, il vient de prendre sa retraite. «Je commence aussi à me retirer du théâtre», explique-t-il. «Il y a autour de moi des gens hyper doués, comme Adeline Forget et d'autres, qui assurent la relève. Je crois dans les talents mauriciens.»

Il rappelle les difficultés persistantes du théâtre. «Nous travaillons avec des bouts de ficelle, car les moyens financiers sont limités et l'aide de l'État souvent inexistante. Heureusement, il reste la passion. Sans elle, il n'y aurait pas de théâtre à Maurice.»

Gérard Sullivan a une pensée pour son compagnon de route, le regretté Dev Virahsawmy. «Même s'il n'est plus là, son esprit nous accompagne toujours.» S'il songe à la retraite, Gérard Sullivan ne ferme pas complètement la porte à une dernière aventure. «Si la tentation me reprend, j'aimerais remonter Zozef ek so palto larkansiel.» La dernière reprise date de 2014. «Si le virus du théâtre est encore là, je conclurai ma carrière comme je l'ai commencée, avec Zozef. »

Lydia None, la nouvelle soeur Marie-Clarence

Pour Lydia None, endosser le costume de Deloris van Cartier et soeur Marie-Clarence est bien plus qu'un simple défi artistique. «En 2016, ma maman jouait l'une des religieuses de Sister Act. J'étais à presque toutes les séances. J'étais vraiment fan. Quand on m'a approchée pour le rôle principal, je n'y croyais pas. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie», confie-t-elle.

Elle évoque aussi un souvenir personnel : «Petite, ma grand-mère m'emmenait souvent au Carmel et me disait en plaisantant qu'elle demanderait aux carmélites de mettre un habit de côté pour moi. Finalement, son rêve se réalise : je vais porter un habit de religieuse sur scène !»

Succéder à Linzy Bacbotte n'est pas sans pression. «Au début, j'avais peur, car elle a mis la barre haute. Nou pe manz ar li. Je dis 'nous' car toute l'équipe met les bouchées doubles pour rallumer la flamme de 2016», explique Lydia None. Si elle a déjà participé à des pièces musicales, ce rôle représente un véritable «power of energy». Elle remercie Cedric Nayna, membre de la distribution de 2016, qui l'a aidée à se préparer vocalement. «Aujourd'hui, j'ai trouvé le rythme», ajoute-t-elle «Mo bwar, manze, dormi Sister Act mem.»