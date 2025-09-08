Ile Maurice: Ven, artiste peintre - La magie du «live painting».

Adarsh Venkiah, plus connu sous le nom de Ven, est un artiste peintre en live et enseignant en arts plastiques au collège Ideal de Rivière-du-Rempart. Passionné depuis l'enfance, c'est à l'âge de dix ans qu'il découvre son amour pour l'art, encouragé par sa mère.

À seulement 14 ans, il sait déjà qu'il deviendra éducateur artistique - un rêve qu'il réalise aujourd'hui avec fierté. Diplômé du Mahatma Gandhi Institute en Beaux-Arts, spécialité peinture, Ven vit pleinement son art : «Je peins chaque jour, même si ce n'est que quelques coups de pinceau», confie-t-il. Ce qui était un simple loisir est devenu son métier, sa vocation.

Inspiré par des artistes internationaux, notamment d'Inde et des États-Unis, Ven découvre l'univers du live painting lors des mariages. Constatant qu'à Maurice, cette forme artistique était quasiment inexistante, il décide de se lancer et d'introduire cette pratique novatrice sur l'île. Depuis deux ans, il peint en direct lors de mariages, événements culturels et célébrations, apportant une touche magique et unique à chaque occasion. «Peindre devant le grand public est un vrai défi, aussi bien technique, physique que mentale», explique-t-il.

Ses premières oeuvres en live étaient plutôt abstraites, mais au fil du temps, Ven a développé un style personnel, alliant réalisme et sensibilité. Aujourd'hui, ses tableaux sont immédiatement reconnaissables. L'un de ses souvenirs les plus marquants reste une prestation réalisée pour le 60e anniversaire de l'hôtel Sofitel Imperial Mauritius. Mais pour lui, chaque événement est unique, chaque peinture est une nouvelle aventure humaine.

Grâce à ses vidéos partagées sur Facebook, Instagram et TikTok, Ven contribue activement à faire connaître et aimer le live painting à Maurice. Il croit fermement au potentiel de cette discipline, à la fois sur le plan local et international : «C'est une tendance qui commence à prendre de l'ampleur ici, petit à petit.»

«Créez votre propre identité artistique», conseille Ven aux artistes émergents. «Ne copiez pas, mais trouvez votre style, votre univers. Et surtout, ne faites pas cela uniquement pour l'argent - c'est la passion et l'amour du geste qui comptent.» Pour Ven, le plus beau des cadeaux reste le sourire qu'il voit sur le visage des gens lorsqu'ils découvrent sa peinture en direct. C'est cela qui le pousse à se surpasser, jour après jour.