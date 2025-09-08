Ile Maurice: Des dégâts matériels à déplorer, aucun blessé

Un accident de la route s'est produit cet après-midi sur la route Nicolay, à Port-Louis. Deux voitures et une moto ont été impliquées dans la collision qui, fort heureusement, n'a fait aucun blessé.

Selon les premières informations recueillies sur place, l'accident s'est produit en plein cœur d'une voie très fréquentée. Sous la violence de l'impact, la suspension arrière ainsi que les roues d'une des voitures se sont littéralement détachées et projetées sur la chaussée. L'autre voiture ainsi que la moto impliquées ont également subi d'importants dommages matériels.

La circulation a été perturbée durant plusieurs minutes, le temps pour la police de sécuriser les lieux et de rétablir le trafic. Plusieurs automobilistes et piétons se sont arrêtés afin de constater l'ampleur des dégâts. Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et établir les responsabilités.