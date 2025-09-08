Ile Maurice: Lindsay Lamy et Ryad Subratty, du Reform Party, contestent eux aussi en Cour suprême

8 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Deux citoyens mauriciens et membres du Reform Party, Lindsay Maurice Denys Lamy, 54 ans, et Mohamed Ryad Subratty, 48 ans, ont saisi la Cour suprême pour contester le relèvement de l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension (BRP), désormais fixé à 65 ans au lieu de 60 pour les personnes nées après septembre 1969.

Lindsay Lamy, président du Reform Party et ancien cadre de la HSBC, ainsi que Ryad Subratty, secrétaire général du parti et entrepreneur, estiment que ce changement leur fait perdre cinq années de pension universelle, soit environ Rs 1 million chacun. Les deux plaignants rappellent avoir contribué toute leur vie aux impôts et à la Contribution sociale généralisée, dont une partie finance la BRP, et soulignent que la Protection for Elderly Persons Act 2005 garantit les droits des seniors dès 60 ans.

Historiquement, la BRP a toujours été versée à partir de 60 ans, même lorsque l'âge officiel de la retraite a été porté à 65 ans. Les plaignants considèrent que ce relèvement constitue une atteinte à un droit acquis et demandent à la Cour suprême de déclarer cette modification inconstitutionnelle.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.