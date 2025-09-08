Ile Maurice: Lindsay Lamy et Ryad Subratty, du Reform Party, contestent eux aussi en Cour suprême

Deux citoyens mauriciens et membres du Reform Party, Lindsay Maurice Denys Lamy, 54 ans, et Mohamed Ryad Subratty, 48 ans, ont saisi la Cour suprême pour contester le relèvement de l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension (BRP), désormais fixé à 65 ans au lieu de 60 pour les personnes nées après septembre 1969.

Lindsay Lamy, président du Reform Party et ancien cadre de la HSBC, ainsi que Ryad Subratty, secrétaire général du parti et entrepreneur, estiment que ce changement leur fait perdre cinq années de pension universelle, soit environ Rs 1 million chacun. Les deux plaignants rappellent avoir contribué toute leur vie aux impôts et à la Contribution sociale généralisée, dont une partie finance la BRP, et soulignent que la Protection for Elderly Persons Act 2005 garantit les droits des seniors dès 60 ans.

Historiquement, la BRP a toujours été versée à partir de 60 ans, même lorsque l'âge officiel de la retraite a été porté à 65 ans. Les plaignants considèrent que ce relèvement constitue une atteinte à un droit acquis et demandent à la Cour suprême de déclarer cette modification inconstitutionnelle.