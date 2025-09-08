Ile Maurice: Amy Rachel & The Soldiers - Victoire de la chanson à texte

Tellement plus que du séga d'ambiance. Au rythme de sa jupe virevoltante, Amy Rachel - entourée des musiciens baptisés The Soldiers - déroule une chanson à message. Un refrain entêtant, simple, percutant : Ase. «Ase fer so leker fermal. Ase do zom.»

Minuit passé sous les néons du yard du Café du Vieux Conseil. Le jury de la quatrième édition du concours de chant Konpoz to lamizik (KTL) se retire pour délibérer. La finale du concours organisé par le groupe Attitude a eu lieu le jeudi 4 septembre. Le jury a pris son temps. Parce que choisir entre les dix finalistes n'était «pas facile».

Véronique Zuël, soprano, Emlyn, ancienne gagnante de KTL, Ashish Beesoondial, Theatre manager du Caudan Arts Centre, l'artiste Manu Desroches et le DJ-producteur Ribongia ont tranché. Soulignant le bond dans l'intensité de la présence scénique d'Amy Rachel, entre les auditions du 16 août et la finale, trois semaines plus tard. Tout comme la capacité du groupe à entraîner le public. Avec pour atouts une voix puissante et du contenu,pour dire stop à la violence domestique, suivis d'un hymne à la solidarité, version seggae.

La vibe roots de Nula Groove l'a porté jusqu'à la deuxième place.

Et dire que la chanson Ase attend depuis sept ans de trouver son public. Faute de moyens financiers pour l'enregistrer, le texte d'Amy Rachel, retravaillé avec les arrangements musicaux de son mari, Nathaniel Tranquille (le bassiste de The Soldiers lors de la finale), n'a pas pu prendre le chemin des studios.«Nous avions un album en préparation en studio.» Par manque de budget, «linn res laba mem».Troisième place pour Nathaniel et Mozayik.

Amy Rachel l'affirme : «J'écris pour toucher tout le monde» Sept ans plus tard, le plébiscite d'Ase à KTL montre à quel point les maltraitances conjugales restent d'actualité. «Des personnes dans mon entourage ont perdu la vie» à cause de la violence domestique extrême, témoigne Amy Rachel.«La mère d'une amie a subi cela. Ti ena bann moman kan mo rant lor Facebook kot mo trouv zis samem. Cela m'a touchée.»

Interpellée, par des féminicides, elle est également frappée par le nombre de cas de femmes qui vivent toujours des violences au quotidien, en silence. «Il est temps que ces femmes dénoncent. Pa lakoz zanfan ki zot bizin res dan enn fwaye kot zot pe gagn bate. Ce n'est pas parce que des parents se séparent que leurs enfants seront mal éduqués. Il ne faut pas impliquer les enfants dans les problèmes des adultes.» Amy Rachel et Nathaniel Tranquille entourés de leurs proches posent avec le trophée de «Konpoz to lamizik 2025»

À son adresse de Blue-Bay, elle forme une famille recomposée avec son mari, Nathaniel Tranquille. Ensemble, ils élèvent deux enfants issus d'une précédente union ainsi qu'un neveu. Ensemble, ils le sont aussi, dans le travail.

L'assurance dans la voix d'Amy Rachel vient des cabarets qu'elle assure - avec son mari pianiste et bassiste - à Villas Caroline et au Riu Palace Mauritius. Les musiciens de The Soldiers (à l'exception du guitariste qui est «un ami de longue date») l'accompagnent lors des prestations à Villas Caroline. «La connexion du groupe, c'est l'amitié avant tout et l'amour de la musique.» C'est ce qui les pousse de temps à autre à glisser l'une de leurs compositions dans le répertoire de reprises.

Le jury composé de (de g. à dr.) Manu Desroches, Emlyn, Véronique Zuël, Ribongia et Ashish Beesoondial avait la mission de trancher entre les dix finalistes.

Amy Rachel a commencé à chanter avec son papa, Cheddy Luchman, «un ancien musicien de Zot Sa». Les textes d'Amy Rachel parlent aussi d'amour. À tel point que ses parents, taquins, lui ont lancé, «Tonn vinn Mrs Love aster ?» Pourquoi pas un jour un duo avec Mr Love ? «Ti pou serie», s'enthousiasme-t-elle. En 2022, Trap mo lame, d'Amy Rachel feat Nat Keys se classe quatrième au concours du Disque de l'année sur Radio One.

La joie d'avoir remporté le concours KTL a boosté le groupe. Il prépare une nouvelle chanson qui, il l'espère, sera sélectionnée dans les concours de Disque de l'année, fin 2025. Un ségalove qui parle de coeur brisé, qu'Amy Rachel & The Soldiers a pour objectif de réaliser, «d'ici fin septembre». Chez elle, «les enfants ont dé- jà choisi cette chanson comme sonnerie de téléphone. Si elle les a touchés, cela veut dire que le public aussi l'aimera».

PALMARÈS 2025

Sur dix finalistes, voici les cinq groupes distingués par le jury de la quatrième édition de KTL :

Amy Rachel & The Soldiers Nula Groove Nathaniel et Mozayik Kayamba The Mob

Il a dit

*«Pourquoi un groupe hôtelier parraine Konpoz to lamizik, à travers Attitude Foundation ? Ce n'est pas juste du sponsoring ; ce sont les valeurs de l'entreprise. La culture mauricienne est unique ; elle rend les clients heureux de venir chez nous. Les artistes donnent une touche spécifique et spéciale aux vacances à l'île Maurice. Cela fait 17 ans que le groupe Attitude existe. Dès le départ, nous avons pris l'engagement de soutenir la culture locale. Nous resterons à vos côtés.» *

Vincent Desvaux de Marigny, CEO, Attitude Hotels, le jeudi 4 septembre lors de la finale de Konpoz to lamizik.