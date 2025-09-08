Congo-Kinshasa: Répression de la marche contre le général Olivier Gasita à Uvira

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville d'Uvira a été le théâtre lundi 8 septembre 2025 d'une manifestation pacifique organisée par la société civile pour exiger le départ du général Olivier Gasita, récemment nommé commandant en charge des opérations et du renseignement de la 33e région militaire des FARDC. Cette marche, annoncée comme pacifique, a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Des morts et plusieurs blessés sont signalés.

Partis de Kavimvira pour la mairie, plusieurs manifestants réclamaient le départ immédiat du général Olivier Gasita. Selon des sources militaires, la situation a dégénéré après le dépôt du mémorandum à la mairie, rendant les manifestants incontrôlables.

Les forces de l'ordre sont alors intervenues pour les disperser. Des sources locales évoquent un bilan provisoire d'au moins quatre morts et plusieurs blessés.

Le maire d'Uvira affirme, pour sa part, ne pas être en mesure de fournir un bilan exact.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le député provincial Bisimwa Sinderi dénonce l'usage de balles réelles par les forces de sécurité pour disperser les manifestants.

Depuis une semaine, la population d'Uvira s'oppose à l'affectation du général Olivier Gasita, l'accusant d'avoir facilité la prise de Bukavu par les rebelles de l'AFC/M23. En première ligne de cette contestation figurent les miliciens Wazalendo.

Pourtant, il y a trois jours, le porte-parole des FARDC a réaffirmé que le général Gasita jouissait de la confiance de l'armée et des autorités.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.