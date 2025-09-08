Congo-Kinshasa: Répression de la marche contre le général Olivier Gasita à Uvira

La ville d'Uvira a été le théâtre lundi 8 septembre 2025 d'une manifestation pacifique organisée par la société civile pour exiger le départ du général Olivier Gasita, récemment nommé commandant en charge des opérations et du renseignement de la 33e région militaire des FARDC. Cette marche, annoncée comme pacifique, a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Des morts et plusieurs blessés sont signalés.

Partis de Kavimvira pour la mairie, plusieurs manifestants réclamaient le départ immédiat du général Olivier Gasita. Selon des sources militaires, la situation a dégénéré après le dépôt du mémorandum à la mairie, rendant les manifestants incontrôlables.

Les forces de l'ordre sont alors intervenues pour les disperser. Des sources locales évoquent un bilan provisoire d'au moins quatre morts et plusieurs blessés.

Le maire d'Uvira affirme, pour sa part, ne pas être en mesure de fournir un bilan exact.

De son côté, le député provincial Bisimwa Sinderi dénonce l'usage de balles réelles par les forces de sécurité pour disperser les manifestants.

Depuis une semaine, la population d'Uvira s'oppose à l'affectation du général Olivier Gasita, l'accusant d'avoir facilité la prise de Bukavu par les rebelles de l'AFC/M23. En première ligne de cette contestation figurent les miliciens Wazalendo.

Pourtant, il y a trois jours, le porte-parole des FARDC a réaffirmé que le général Gasita jouissait de la confiance de l'armée et des autorités.