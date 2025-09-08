Afrique: Elim. Mondial 2026 - Sébastian Desabre promet la victoire de la RDC sur le Sénégal

Léopards de la RDC sont déterminés à battre les Lions de la Teranga (Sénégal) pour garantir leur qualification à la Coupe du monde 2026. Sébastien Desabre, sélectionneur-manager des Léopards, l'a annoncé ce lundi au stade des Martyrs, en conférence de presse d'avant-match en prévision de la rencontre prévue le mardi 9 septembre, pour le compte de la 8ème journée des éliminatoires du Mondial 2026.

"Les Léopards de la République démocratique du Congo vont aborder le match contre les Lions de la Teranga, mardi au stade des Martyrs de Kinshasa, la capitale, avec beaucoup de ferveur. Nous sommes dans ce projet depuis deux ans. D'où l'ultra motivation des Fauves congolais et que tout va se jouer sur de petits détails", a déclaré Sébastien Desabre.

Il note une progression avec l'équipe nationale de la RDC. « Nous avons gagné plusieurs rencontres au niveau africain et nous respectons l'adversaire du jour. Mais, on va gagner cette rencontre et attendre les deux autres rencontres contre le Togo et le Soudan », a assuré le technicien français.

Face aux Lions de la Teranga du Sénégal, les Léopards de la RDC n'ont pas d'autre choix que « de les battre pour prétendre à la qualification, pour la phase finale du Mondial de football 2026 ».

Fortes ambitions sénégalaises

Pour sa part, Pape Thiaw, sélectionneur national des Lions de la Teranga, a affirmé que ses poulains sont venus à Kinshasa « avec beaucoup d'ambitions. Nous connaissons les joueurs de la République démocratique du Congo, avec beaucoup de qualités et nous ferons de notre mieux pour bien les gérer ».

Il dit envisager l'option d'un match de barrage, pour la qualification du Sénégal, au Mondial. Ce pays compte encore trois matches à jouer et pour lesquels, il a « 9 points à prendre ».

Pape Thiaw pressent qu'il y aura « une folle ambiance au stade des Martyrs. Nous considérons cela comme une motivation supplémentaire. Nous serons sereins avec beaucoup de sérénité ».