Afrique: Au sommet Afrique-Caraïbes, le Premier ministre Abiy souligne que la « synergie » du MEDEMER est la clé des progrès de l'Éthiopie

7 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a défendu une philosophie de « synergie » comme force motrice des réalisations de l'Éthiopie.

S'adressant aux dirigeants de toute l'Afrique et des Caraïbes lors du deuxième sommet Afrique-Caraïbes qui s'est ouvert ce matin à Addis-Abeba, le Premier ministre a décrit cette synergie comme un effort partagé, une unité d'objectif qui transforme une action en un changement durable.

Le premier ministre a expliqué comment ce principe a joué un rôle déterminant dans le développement de l'Éthiopie.

Il a cité plusieurs projets et initiatives nationaux comme exemples concrets de cette action collective. Parmi les points clés de son discours figure le Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).

Le Premier ministre a présenté le DIRD comme « la preuve de nos forces lorsque nous nous unissons ». Il a souligné que le méga-barrage, financé par le peuple éthiopien et construit grâce à son travail et à ses sacrifices, n'est pas seulement une réalisation nationale, mais un témoignage de l'effort collectif pour toute l'Afrique.

"Lorsque l'Éthiopie parle d'une seule voix sur le climat, la dette ou le commerce, elle obtient des résultats. Le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne (GERD) est la preuve de nos forces lorsque nous nous unissons. Né dans le coeur de millions de personnes, financé par notre propre peuple, construit grâce à leur travail et à leurs sacrifices. Il témoigne d'une vision partagée, d'une détermination audacieuse et d'un effort collectif, une réalisation historique pour l'Éthiopie et pour l'Afrique.

Le discours a servi d'appel à une plus grande coopération et à une vision commune entre les nations africaines et caribéennes, proposant le modèle éthiopien de « synergie » comme modèle pour parvenir à un changement durable et à un progrès collectif.

