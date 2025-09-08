Addis Ababa — Un professeur allemand de l'université de Giessen a félicité l'Éthiopie pour l'efficacité de ses stratégies agricoles inclusives, notant que la mise en oeuvre réussie de la technologie Push-Pull (PPT) dans le pays a considérablement augmenté la production.

Dans un entretien exclusif avec ENA, la professeur Emily Poppenborg, coordinatrice du projet Upscale à l'université de Giessen en Allemagne, a déclaré qu'au cours des cinq dernières années, le projet Upscale PPT a amélioré la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations rurales en Éthiopie.

Cette initiative, qui utilise la méthode Push-Pull, est le fruit d'une collaboration entre des partenaires locaux tels que l'Institut du développement durable (ISD) et diverses institutions internationales.

Le PPT est une approche agricole innovante qui intègre le Desmodium (une légumineuse) aux cultures de base telles que le maïs et le sorgho, entourées d'herbes Napier ou Brachiaria, a-t-elle déclaré, ajoutant que cette méthode permet de lutter naturellement contre les ravageurs et les mauvaises herbes tout en améliorant la fertilité des sols.

Le projet s'est concentré sur la formation des agriculteurs, la fourniture d'intrants et la création de groupes d'agriculteurs pour gérer et développer la technologie, qui a déjà permis d'augmenter les rendements et de promouvoir l'agriculture durable.

Le cadre agricole de l'Éthiopie est particulièrement remarquable, car il y a une forte impulsion politique pour promouvoir les stratégies agroécologiques pour la résilience climatique et les avantages multiples, a-t-elle souligné.

Après avoir mentionné l'initiative éthiopienne de production de blé, le professeur a fait l'éloge des diverses stratégies appliquées, y compris les méthodes agroécologiques et biologiques, notant qu'« il n'y a pas de solution unique pour stimuler la production agricole ; plutôt, un mélange d'approches, telles que l'agroécologie et le Push-Pull, servent de piliers clés ».

Elle a ajouté que l'Éthiopie avait intensifié ses efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en mettant en oeuvre différentes stratégies de récolte, y compris l'irrigation et la saison Belg en plus de la récolte principale.

S'exprimant sur les résultats du projet PPT, le professeur Poppenborg a déclaré : "Nous avons obtenu des informations très intéressantes sur la technologie Push-Pull en Éthiopie. Nous avons observé des avantages considérables en matière de fertilité des sols, de lutte efficace contre les ravageurs et de contrôle du Striga, entre autres".

Elle a souligné que l'utilisation de plantes compagnes, de légumineuses comme le Desmodium et de graminées comme le Brachiaria, permet d'améliorer encore les résultats.

Elle a ajouté que le PPT offre des avantages supplémentaires au-delà des céréales, car les plantes compagnes peuvent également servir de fourrage et d'aliments pour le bétail, créant ainsi des produits commercialisables et des sources de revenus supplémentaires pour les agriculteurs.

Bien que le projet quinquennal « Upscaling Push-Pull Technology » en Éthiopie touche à sa fin, le professeur Poppenborg a confirmé que des efforts étaient en cours pour poursuivre les collaborations.

« Il y aura des projets de suivi, car l'objectif principal est d'institutionnaliser de telles initiatives dans le pays », a-t-elle affirmé.