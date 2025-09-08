Afrique: Le Premier ministre Abiy a appelé au renforcement des liens entre l'Afrique et les Caraïbes

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes pour favoriser une croissance inclusive et une prospérité partagée.

Il a tenu ces propos lors du deuxième sommet Afrique-CARICOM, aujourd'hui à Addis-Abeba.

Selon lui, cette collaboration permettrait de conjuguer les forces des deux régions et d'ouvrir la voie à un développement commun.

Il a rappelé qu'Addis-Abeba, berceau de l'appel d'Adoua, symbolise l'unité africaine et un esprit de résilience souvent méconnu : « D'ici, le monde se souvient que l'esprit de notre nation s'élève toujours ! »

Abiy a souligné que l'histoire a démontré que la victoire s'obtient non par la force, mais par le courage et l'unité.

Ce triomphe dépasse les frontières éthiopiennes pour devenir un symbole d'espoir et de résistance intergénérationnelle entre continents.

Ainsi, il a appelé à bâtir un partenariat solide et durable, en invitant à parler d'une seule voix face aux défis mondiaux.

Le Premier ministre a mis en lumière les atouts complémentaires des deux régions : l'Afrique, avec ses vastes ressources naturelles et son potentiel, et les Caraïbes, grâce à leur diplomatie stratégique et leur résilience communautaire. Ensemble, ces forces peuvent produire un impact considérable.

Abiy a également rappelé le concept éthiopien de « Medemer » -- la synergie -- comme clé du progrès à travers l'unité, la culture et l'innovation.

Il a cité l'initiative « Empreinte verte », avec plus de 48 milliards d'arbres plantés, ainsi que le Grand barrage de la Renaissance comme preuves concrètes des bénéfices de cette synergie.

Il a décrit le Grand barrage non seulement comme une réussite nationale financée par le peuple éthiopien, mais aussi comme un symbole d'effort collectif pour toute l'Afrique.

« Quand l'Éthiopie s'exprime d'une seule voix sur le climat, la dette ou le commerce, elle incarne la grande Renaissance éthiopienne », a conclu Abiy, soulignant que le barrage témoigne d'une vision partagée, d'une détermination commune et d'une réalisation historique pour l'Afrique tout entière.