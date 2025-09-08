Afrique: Le Premier ministre Abiy a appelé au renforcement des liens entre l'Afrique et les Caraïbes

7 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes pour favoriser une croissance inclusive et une prospérité partagée.

Il a tenu ces propos lors du deuxième sommet Afrique-CARICOM, aujourd'hui à Addis-Abeba.

Selon lui, cette collaboration permettrait de conjuguer les forces des deux régions et d'ouvrir la voie à un développement commun.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé qu'Addis-Abeba, berceau de l'appel d'Adoua, symbolise l'unité africaine et un esprit de résilience souvent méconnu : « D'ici, le monde se souvient que l'esprit de notre nation s'élève toujours ! »

Abiy a souligné que l'histoire a démontré que la victoire s'obtient non par la force, mais par le courage et l'unité.

Ce triomphe dépasse les frontières éthiopiennes pour devenir un symbole d'espoir et de résistance intergénérationnelle entre continents.

Ainsi, il a appelé à bâtir un partenariat solide et durable, en invitant à parler d'une seule voix face aux défis mondiaux.

Le Premier ministre a mis en lumière les atouts complémentaires des deux régions : l'Afrique, avec ses vastes ressources naturelles et son potentiel, et les Caraïbes, grâce à leur diplomatie stratégique et leur résilience communautaire. Ensemble, ces forces peuvent produire un impact considérable.

Abiy a également rappelé le concept éthiopien de « Medemer » -- la synergie -- comme clé du progrès à travers l'unité, la culture et l'innovation.

Il a cité l'initiative « Empreinte verte », avec plus de 48 milliards d'arbres plantés, ainsi que le Grand barrage de la Renaissance comme preuves concrètes des bénéfices de cette synergie.

Il a décrit le Grand barrage non seulement comme une réussite nationale financée par le peuple éthiopien, mais aussi comme un symbole d'effort collectif pour toute l'Afrique.

« Quand l'Éthiopie s'exprime d'une seule voix sur le climat, la dette ou le commerce, elle incarne la grande Renaissance éthiopienne », a conclu Abiy, soulignant que le barrage témoigne d'une vision partagée, d'une détermination commune et d'une réalisation historique pour l'Afrique tout entière.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.