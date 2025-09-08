Addis-Abeba — À l'ouverture du deuxième Sommet Afrique-Caraïbes, tenu ce jour à Addis-Abeba, la Secrétaire générale de la CARICOM, Carla Barnett, a insisté sur l'urgence de consolider le partenariat entre les deux régions face aux défis communs.

Dans son intervention, elle a mis en lumière la nécessité d'une action conjointe sur les grandes questions mondiales, en soulignant notamment l'importance d'intensifier les échanges commerciaux, de stimuler les investissements et d'améliorer la connectivité, en particulier dans le secteur des transports.

L'un des points majeurs de son discours a porté sur la vulnérabilité partagée de l'Afrique et des Caraïbes face au changement climatique, malgré leur faible responsabilité dans la crise.

« Ensemble, nous ne contribuons qu'à environ 6 % des émissions mondiales... mais nous en subissons les conséquences de manière disproportionnée », a-t-elle déclaré.

Dans cette optique, elle a plaidé en faveur d'une réforme du système financier international, en s'appuyant sur l'Initiative de Bridgetown, afin de garantir un accès équitable aux ressources nécessaires pour renforcer la résilience et l'adaptation au climat.

Par ailleurs, Carla Barnett a insisté sur l'importance d'un accord multilatéral sur les services aériens, tout en saluant les initiatives bilatérales déjà en place.

Elle a notamment cité la collaboration entre Antigua-et-Barbuda et le Nigéria pour relancer LIAT 2020 comme un exemple concret de solution aux défis de connectivité interinsulaire.

S'agissant du développement économique, elle a affirmé que l'expansion des flux commerciaux et des investissements était essentielle pour libérer le potentiel de croissance des deux régions. La consolidation du partenariat Afrique-CARICOM, a-t-elle poursuivi, illustrerait les bénéfices tangibles de la coopération Sud-Sud.

« Le renforcement de ce partenariat reflète la nécessité pressante de réponses collectives, dans un contexte international en mutation rapide.

Il symbolise également une réalité contemporaine : notre destin commun face aux enjeux mondiaux », a-t-elle souligné.

Elle a également rappelé les liens historiques profonds entre les deux régions, forgés dans les luttes pour l'indépendance et l'autodétermination, affirmant que cette histoire partagée est aujourd'hui le socle d'une coopération tournée vers un avenir plus équitable.

Le thème du sommet, « Un partenariat transcontinental pour une justice réparatrice en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine », est selon elle particulièrement pertinent.

« Ce sommet reconnaît les injustices de la colonisation et de la traite transatlantique des esclaves.

Il nous appelle à faire front commun pour revendiquer des réparations face aux souffrances et aux désavantages historiques subis par des millions de personnes des deux côtés de l'Atlantique », a conclu la Secrétaire générale.