Addis-Abeba — Lors de l'ouverture aujourd'hui à Addis-Abeba du deuxième Sommet Afrique-Caraïbes, la Secrétaire générale de la CARICOM, Carla Barnett, a insisté sur la nécessité urgente de renforcer le partenariat entre les deux régions afin de relever ensemble leurs défis communs.

Dans son allocution, elle a souligné l'importance d'une action concertée sur les enjeux mondiaux, notamment à travers l'accroissement des échanges commerciaux, des investissements et l'amélioration des infrastructures de transport.

Un point central de son intervention a porté sur la vulnérabilité partagée de l'Afrique et des Caraïbes face au changement climatique, alors même que ces régions ne sont responsables que d'une faible part des émissions mondiales. « Nous émettons environ 6 % des gaz à effet de serre, mais en subissons les conséquences de manière disproportionnée », a-t-elle noté.

Carla Barnett a ainsi appelé à une mobilisation commune pour réformer le système financier international, s'appuyant sur l'Initiative de Bridgetown, afin de garantir les financements nécessaires à la résilience et à l'adaptation climatique.

Elle a également mis en avant la nécessité d'un accord multilatéral sur les services aériens, saluant des initiatives bilatérales comme la coentreprise entre Antigua-et-Barbuda et le Nigeria autour de LIAT 2020, un exemple concret d'amélioration des connexions interinsulaires.

La Secrétaire générale a rappelé que le développement des échanges commerciaux et des investissements est vital pour le potentiel de croissance des deux régions, affirmant que renforcer la coopération Afrique-CARICOM illustre parfaitement les bénéfices de la coopération Sud-Sud.

« Ce partenariat, en pleine expansion, témoigne d'un potentiel immense. Le renforcer davantage s'impose face aux bouleversements rapides de l'ordre mondial et reflète la réalité de notre temps », a-t-elle ajouté.

Barnett a également évoqué l'histoire partagée des deux régions, marquée par leurs combats communs pour l'indépendance et l'autodétermination, soulignant que ce partenariat ouvre la voie à un avenir plus juste et prospère.

Elle a rappelé que le thème du sommet, « Un partenariat transcontinental pour une justice réparatrice en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine », résonne particulièrement aujourd'hui.

« Ce sommet reconnaît les injustices du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves, et affirme notre unité dans la quête de réparations pour les souffrances infligées à des millions de personnes des deux côtés de l'Atlantique », a conclu Carla Barnett.