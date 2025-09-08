Addis-Abeba — En marge du deuxième sommet Afrique-CARICOM, qui se tient au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a eu un entretien bilatéral avec le président angolais João Lourenço, actuellement à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine.

Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont échangé sur les intérêts partagés entre l'Éthiopie et l'Angola, ainsi que sur des enjeux régionaux plus larges.

« Notre engagement commun en faveur du progrès du continent demeure solide », a déclaré le Premier ministre Abiy, soulignant l'importance de la coopération continue entre les deux pays pour faire avancer l'agenda de développement de l'Afrique.

Cette rencontre illustre les efforts soutenus des dirigeants africains pour consolider l'intégration continentale, notamment dans le cadre de l'Union africaine, et pour assurer une convergence sur les grandes priorités régionales, telles que le commerce, la sécurité et le développement durable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leur échange intervient dans un contexte où le sommet Afrique-CARICOM réunit les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et des Caraïbes autour de thèmes majeurs tels que le commerce, l'action climatique et la durabilité, en écho aux discussions mondiales sur le climat actuellement organisées à Addis-Abeba.