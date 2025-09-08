Addis-Abeba — En marge du deuxième sommet Afrique-CARICOM tenu à Addis-Abeba, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a rencontré son homologue des Bahamas, Frederick Audley Mitchell Jr.

Les discussions ont porté sur des enjeux bilatéraux et multilatéraux d'intérêt commun, selon un communiqué du ministère éthiopien des Affaires étrangères.

À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont signé un accord officialisant l'établissement de relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Commonwealth des Bahamas.

Dans le cadre du même sommet, le ministre Gedion s'est également entretenu avec Joseph Andall, ministre des Affaires étrangères de la Grenade.

Les deux responsables ont réaffirmé l'importance des liens historiques unissant l'Afrique et les Caraïbes, appelant à les traduire en une coopération concrète et bénéfique pour les deux régions.

Les discussions ont notamment porté sur le renforcement de la collaboration dans des secteurs clés tels que la santé, la diplomatie, le développement des ressources humaines, l'aviation, entre autres domaines d'intérêt partagé.