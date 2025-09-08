Ethiopie: L'Éthiopie appelle à une position africaine commune sur l'action climatique

Addis-Abeba — Dans son discours prononcé lors du deuxième Sommet africain sur le climat, officiellement ouvert ce matin à Addis-Abeba, la ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a exhorté les dirigeants africains à se rassembler et à exprimer une position commune sur les questions liées à l'action climatique lors des prochains forums mondiaux.

Le deuxième Sommet africain sur le climat s'est officiellement ouvert ce matin à Addis-Abeba, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, sous le thème : « Accélérer l'action climatique : l'énergie verte et résiliente de l'Afrique ».

Dans son allocution d'ouverture, la ministre éthiopienne de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a lancé un appel fort à l'unité.

Elle a exhorté les dirigeants africains à adopter une voix commune et coordonnée lors des prochains forums climatiques internationaux, soulignant l'importance d'une réponse collective face à la crise environnementale mondiale.

Le sommet, qui s'étale sur trois jours, ambitionne de transformer les défis climatiques du continent en leviers de développement durable.

Il s'inscrit dans la vision d'une nouvelle « décennie africaine de réalisations », centrée sur l'innovation locale, l'exploitation durable des ressources naturelles, le capital humain et les écosystèmes de connaissance.

Fitsum a précisé que l'Éthiopie, en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine et plusieurs partenaires, a réuni experts, décideurs, jeunes leaders et représentants communautaires pour co-construire ce sommet.

Au programme : des échanges axés sur les solutions fondées sur la nature, l'adaptation et la résilience climatique, ainsi que la restructuration des financements climatiques pour en faire de véritables investissements à long terme.

Une déclaration commune et un appel à l'action viendront sceller l'engagement collectif de l'Afrique à peser davantage sur la scène climatique mondiale.

Les participants pourront également découvrir les projets phares de la transition verte d'Addis-Abeba, symbole de l'engagement de l'Éthiopie pour un avenir durable.